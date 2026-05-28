長期鼻敏+咳切勿輕視！食蟲草有效紓緩不適 揀蟲草要睇清有效成分「腺苷含量」！

每逢轉季天氣，空氣中的花粉、塵蟎會刺激鼻黏膜，導致過敏性不適。再加上溫度和濕度的變化，令對抗惡菌的抵抗力有所降低，容易中招和有呼吸道問題。尤其是上呼吸道或抵抗力較弱人士，可能會出現「鼻敏、敏感咳唔斷尾」情況，好易病完又病！

許多蟲草產品聲稱能夠改善鼻敏感和咳嗽問題，但自己明明有跟足指引食，卻遲遲未見效果？原來關鍵在於「有效成分」！