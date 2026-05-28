長期鼻敏+咳切勿輕視！食蟲草有效紓緩不適 揀蟲草要睇清有效成分「腺苷含量」！

每逢轉季天氣，空氣中的花粉、塵蟎會刺激鼻黏膜，導致過敏性不適。再加上溫度和濕度的變化，令對抗惡菌的抵抗力有所降低，容易中招和有呼吸道問題。尤其是上呼吸道或抵抗力較弱人士，可能會出現「鼻敏、敏感咳唔斷尾」情況，好易病完又病！
許多蟲草產品聲稱能夠改善鼻敏感和咳嗽問題，但自己明明有跟足指引食，卻遲遲未見效果？原來關鍵在於「有效成分」！
冬蟲夏草的功效
根據中醫藥典《本草從新》記載，冬蟲夏草具有「保肺益腎、止血化痰」的功效。《中藥大辭典》亦同樣記載了其性味屬甘、溫，能夠補肺固表、補腎益精。曾有藥理研究顯示，冬蟲夏草具備保肝、抗腎損傷、抗肺損傷、抗疲勞及增強免疫功能的特性，有效改善鼻敏感及相關咳嗽問題。
蟲草產品點揀好？
坊間有林林總總的蟲草產品，甚至有許多蟲草品牌聲稱含有「蟲草」成分，但事實上，卻是人工培植的菌絲體，功效可能與真正的野生冬蟲夏草相差甚遠。選擇真正有效的蟲草產品，就要視乎蟲草指標有幾多！
腺苷含量較高 越「真材實料」
根據《中華人民共和國藥典》，蟲草類藥品評價指標成分為「腺苷」。因此一般會以腺苷含量作為蟲草類產品的指標，以作為反映冬蟲夏草原料品質或「真材實料」程度的工具，亦即腺苷含量較高，就越「真材實料」。揀選蟲草產品時，除了要選擇有良好信譽的品牌、蟲草產地，以及成分比例，更應選擇具專業機構檢驗，以及確認其活性成份含量的產品，以確保高質量符合標準。
1粒腺苷含量≈另一品牌8粒功效*
位元堂【野生蟲草皇強肺通】選用來自平均海拔4500米以上的西藏那曲的野生冬蟲夏草，並結合五種具有功效的蟲草。一粒的腺苷含量，約相當於其他品牌的八粒*，能紓緩鼻敏徵狀，全面提升免疫力。
98%註冊中醫認同 有效紓緩6大呼吸道敏感問題2：
–鼻敏徵狀
–敏感咳
–轉季咳
–喉嚨痕癢
–氣管收縮
–呼吸不順
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*以腺苷含量比較–2023年2月香港標準及檢定中心化驗報告
¹2026年1月ALS化驗報告
²2025內部資料