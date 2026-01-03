58歲男激情解鎖新體位聽見「啪」一聲　下體變「矮瓜」急送院

一名58歲中年男子，在聖誕夜想與女友「激情」一下，嘗試「女上男下」體位時，男子下體突然傳來「啪」的一聲清脆聲響，勃起瞬間消退，陰莖隔天更是腫脹變色如「矮瓜」，緊急求醫才發現竟是俗稱「陰莖骨折」的白膜破裂。亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任醫生邱鴻傑提醒，「陰莖骨折」常發生於勃起狀態下的劇烈動作，若不即時手術修補，恐會造成永久性勃起功能障礙。

勃起時白膜最脆弱 「女上男下」成高風險體位

收治該個案的邱鴻傑主任指出，陰莖本身雖然沒有骨頭，但勃起時，包覆海綿體的白膜，會被撐得極薄，一旦承受突然的彎折、撞擊或角度偏移等強烈外力，就可能發生撕裂。而俗稱「陰莖骨折」的白膜破裂，在扭動角度變化最大的「女上男下」體位，最常發生意外。

陰莖骨折常見警號別輕忽 拖延恐釀永久後遺症

邱鴻傑主任提到，陰莖白膜破裂通常伴隨幾個明顯徵象，包括突如其來的清脆聲響、勃起狀態立即消失、陰莖快速腫脹與瘀血等。以上述個案為例，該名男子當下疼痛感不明顯，等到隔日清晨發現嚴重瘀血和變色，才驚覺事態嚴重。

邱鴻傑主任提醒，「陰莖骨折」若延誤治療黃金時間，會導致陰莖出血和纖維化將會加劇，長期下來不但可能造成陰莖彎曲，更可能導致永久性勃起功能障礙。