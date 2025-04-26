58歲男跌倒後呼吸爆痛！竟是少見「胸骨骨折」

臨床「胸骨骨折」少見 大多強力撞擊導致

彰化醫院胸腔外科主任林聿騰表示，大家常聽到肋骨骨折，畢竟肋骨比較多也比較細，常因撞傷而骨折，在臨床上很常見，而胸骨位於胸腔正中間，連結兩側肋骨，它很硬，不易骨折，除非很強大的力量直接撞擊，因此在臨床上少見，偶爾出現也幾乎是車禍事件。

林聿騰醫生指出，本起個案的蕭先生並非車禍，而是跌倒撞斷胸骨，又更罕見了，可以推測胸腔撞到的石頭質地非常硬，而胸骨骨折處因周遭肌肉隨著呼吸喘氣牽動，引起劇烈的疼痛感，比起其他地方的骨折都要痛，這是難以避免，所幸的是，蕭先生緊急就醫後排除血胸、氣胸和休克等症狀，心臟及大血管也沒有受損。