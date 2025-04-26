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健康
2025-04-26 18:30:00

58歲男跌倒後呼吸爆痛！竟是少見「胸骨骨折」

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胸痛

胸骨骨折引發氣胸、血胸，造成呼吸困難、胸部畸形。

58歲的蕭先生跌倒，胸部中間處正巧撞上硬石，痛叫一聲昏倒，醒來後痛徹心扉，連呼吸都爆痛，確診為臨床上少見的胸骨骨折。

 臨床「胸骨骨折」少見 大多強力撞擊導致

彰化醫院胸腔外科主任林聿騰表示，大家常聽到肋骨骨折，畢竟肋骨比較多也比較細，常因撞傷而骨折，在臨床上很常見，而胸骨位於胸腔正中間，連結兩側肋骨，它很硬，不易骨折，除非很強大的力量直接撞擊，因此在臨床上少見，偶爾出現也幾乎是車禍事件。

林聿騰醫生指出，本起個案的蕭先生並非車禍，而是跌倒撞斷胸骨，又更罕見了，可以推測胸腔撞到的石頭質地非常硬，而胸骨骨折處因周遭肌肉隨著呼吸喘氣牽動，引起劇烈的疼痛感，比起其他地方的骨折都要痛，這是難以避免，所幸的是，蕭先生緊急就醫後排除血胸、氣胸和休克等症狀，心臟及大血管也沒有受損。

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胸骨位於胸腔正中間，連結兩側肋骨，它很硬，不易骨折，除非很強大的力量直接撞擊。

胸骨位於胸腔正中間，連結兩側肋骨，它很硬，不易骨折，除非很強大的力量直接撞擊。

骨折復位固定手術 微創固定加術後復健訓練

林聿騰醫生對蕭先生進行胸骨骨折復位固定手術，從胸前微創進入，以鈦合金的骨板和骨釘固定，維護整個胸廓的穩定，使其不隨著呼吸產生牽動，另外，再由物理治療師進行呼吸功能訓練。

物理治療師王繻儀指出，他們對蕭先生進行咳嗽技巧、呼吸運動等復健，讓他可以順暢呼吸及乾淨咳痰，避免影響到骨折處的愈合。

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胸骨骨折引發氣胸、血胸 造成呼吸困難、胸部畸形

林聿騰醫生強調，胸骨及肋骨擔負著保護肺臟、心臟和整個胸腔的責任，一旦受到外力撞擊可能產生或輕或重的骨折，甚至引發氣胸、血胸，而胸骨骨折還可能導致呼吸困難、胸部畸形。照過去的醫療，如果輕微骨折是可以等待骨折處自動愈合，但牽動到呼吸還是會引起劇痛，如果疼痛難耐或嚴重變形，可以用手術解決，以利快速回復生活常軌。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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