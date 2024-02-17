59歲活出30+最佳狀態 星級用家黎燕珊: 無懼真實年齡 逆齡全靠？

很多人都不相信黎燕珊已經59歲，無論心態還是狀態，黎燕珊都keep得好好！同囡囡出街仲時常被當成兩姊妹！黎燕珊表示好滿意宜家的自己：「年齡嘅野，I don‘t care，身體抗衰老同健康先係最緊要！有健康先可以繼續追求自己嘅夢想。」 挑戰年齡35歲舞臺劇角色，體力和狀態能否兼顧？

59歲黎燕珊保持30+ 最佳 狀態，全靠這1樣東西！

雙重抗老科研實證配方，如何由内而外、由頭到脚抗衰逆齡？ 挑戰年齡35歲舞臺劇角色，體力和狀態能否兼顧？ 第一届亞姐冠軍黎燕珊近年來多了很多劇集出街和大家見面，其中最廣爲人知的就是佢挑戰自己，參演年齡35歲的舞臺劇角色。初時黎燕珊一對仔女都擔心佢能否兼顧，始終已經59歲，體力、記憶力同精神狀態都不及從前。但黎燕珊表示：「年齡對於我嚟講只不過係一個數字，做人阿媽，仔大女大，佢地有自己嘅夢想，我而家嘅責任就係照顧好自己，去追求自己嘅夢想。」

59歲黎燕珊保持30+ 最佳 狀態，全靠這1樣東西！ 為了保持最佳狀態、體力同記憶力，黎燕珊都試過不同方法，【草姬NMN 24000+】就最適合佢！「我而家同囡囡出街，啲人都話我地似兩姊妹多過似兩母女，個感覺真係幾開心㗎！」

食NMN之前，黎燕珊都做了很多功課，【草姬NMN 24000+】每粒就有高含量400mg NMN，每日食1粒就足夠，最適合佢這些怕麻煩的人。 【7日改善睡眠質素】 黎燕珊食了【草姬NMN 24000+ 】一星期，明顯感覺到身體較之前有精神，有活力。首先是睡眠質素，佢以前好難訓著但係又好易醒，堅持食了7日【草姬NMN 24000+】，每日1粒，現在竟然可以「一覺瞓到天光」。有時因爲要拍戲只能睡4-5小時，但依然保持到好精神，好似叉足電一樣！佢囡囡因爲做空姐日夜顛倒也睡得不好，黎燕珊都有推薦囡囡同佢的同事食【草姬NMN 24000+】。

【改善記憶力 & 集中力】 另一個明顯改善的就是記憶力同集中力。黎燕珊表示：「我嘅記憶力一直都不錯，自從病過之後，有次拍戲竟然NG 20幾次！真係好丟架呀！」「食咗一排草姬NMN，好surprise！我嘅記憶力同集中力都提高返好多，連個女都同我講：媽咪我覺得你呢排醒咗，轉數快左！我好開心呀！」 【改善免疫力】 還有就是免疫力。黎燕珊以前好易頭痛，又成日感冒，食了【草姬NMN 24000+】，好神奇地頭痛少了，成個人充滿能量，就連感冒都少了！黎燕珊好開心想同大家分享「我啱啱拎到Body Check報告，醫生話我健康指數比以前仲更好啊！」 【皮膚緊緻有光澤】 食了草姬【草姬NMN 24000+】就連皮膚狀態都變好了！大家都知黎燕珊早前扮演年齡35歲的舞台劇角色，佢表示如果係之前可能都會擔心皮膚狀態能否適應，但食了草姬NMN之後，就算睡眠不足，佢都覺得自己面部皮膚是緊緻、紅潤有光澤的！就連化妝師都讚佢易上妝！

雙重抗老科研實證配方，如何由内而外、由頭到脚抗衰逆齡？ 【草姬NMN24000+】的獨特配方結合了24000mg NMN及98%+破壁靈芝孢子，每粒有400mg的NMN，而且純度超過99%，可以做到內修復外屏障，雙重抗衰老功效！

科學園科研權威報告證實「NMN+破壁靈芝孢子」抗老協同效應 【草姬NMN24000+】有針對亞洲人細胞同DNA科研實證，證實配方可以產生人體細胞抗衰老協同效應，比單一NMN配方更優勝。 草姬科學園生物科技團隊進行了為期半年的生物科研，針對亞洲人細胞及DNA，研究NMN結合破壁靈芝孢子的抗衰老功效，實證88%◆亞洲人細胞因抗氧化而變得年輕，80%◆亞洲人細胞內的DNA形成保護，達致修復DNA的作用。

專業權威認同「NMN+靈芝」協同抗老

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註冊營養師Vin Ip建議每日攝取400mg或以上NMN

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