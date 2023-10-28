6個月大女嬰關節紅腫、又冒水泡 竟患上「1皮膚病」

一名6個月大的女嬰，右腳大拇趾關節處紅腫且有水泡滲出液，右手腕也布滿脫皮紅疹與小水泡，經醫生問診發現，女嬰母親也有長期慢性的皮膚癢疹，研判寶寶為異位性皮膚炎。建議除原有的類固醇藥膏治療外，要與保濕乳液一同使用，並每日執行濕敷療法；一周後，寶寶的皮膚狀況明顯改善，水泡縮小無滲出液，脫皮紅疹的部位也好轉。

異位性皮膚炎 反覆搔癢疾病 台南市立醫院小兒科陳慧耕醫生表示，異位性皮膚炎為一種慢性及反覆發作的皮膚搔癢性疾病，嚴重的搔癢與反覆發作是其主要特色。皮膚出現濕疹樣紅色斑塊，且有滲出液，初期有水泡與結痂，久了會有脫屑、龜裂和苔蘚化的情形。 台灣兒童患有異位性皮膚炎的比例約8%至10%，其中一半的患者會在1歲內發病，約80%的病患在5歲前有症狀。而家中有過敏病史，特別是有哮喘、過敏性鼻炎等疾病的人，有可能產下異位性皮膚炎的寶寶，嬰兒異位性皮膚炎好發於臉部、脖子、軀幹與四肢關節處。

家族過敏兒 母乳抗敏佳 對於有家族過敏史的嬰兒，預防過敏最好的食物即是「母乳」。當無法哺餵母乳時，可使用部分水解蛋白奶粉或完全水解奶粉替代一般配方奶餵食。此外，維生素D也被證實可以調節皮膚屏障並保持皮膚濕潤，免疫系統發育也與維生素D相關，而維生素D可減少皮膚的慢性發炎，改善異位性皮膚炎的臨床症狀。

治療異位性皮膚炎 首重維持皮膚完整性 陳慧耕醫生指出，異位性皮膚炎的治療重點是維持皮膚的完整性，必須定時使用保濕乳，且避免刺激物，洗澡時不過度搓洗，水溫不宜過高(攝氏33至38度)，洗澡後可適度塗抹無香料的乳液。皮膚症狀惡化時，需經醫生評估，依照臨床症狀給予適當的外用類固醇藥膏或免疫調節劑，或口服抗組織胺以防止搔抓。