明明腹部的脂肪不多，卻經常「肚凸凸」，可能有盆骨前傾的問題。聖雅各福群會永嘉諾健體中心經理鍾欣穎(Ranus)指出，盆骨前傾長遠除導致假肚腩外，亦會引起腰背痛及減少核心肌群參與度。要改善錯誤姿勢，就要多鍛煉腹部及核心肌群肌肉。

女士較常見盆骨前傾問題，Ranus估計因為女性追求曲線身形，習慣翹臀令視覺上更好看，但長期翹臀就有可能形成盆骨前傾，長遠如未糾正，或致假肚腩、腰背痛及減少核心肌群參與度。

簡單自我測試

測試自己有沒有盆骨前傾非常簡單，Ranus稱，「只需要自然站好，將兩手呈三角形放於下腹，大約盆骨位置，如果有盆骨前傾，手指會朝身體向內斜，相反如沒有盆骨前傾，手指則會指向下。」