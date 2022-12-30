明明腹部的脂肪不多，卻經常「肚凸凸」，可能有盆骨前傾的問題。聖雅各福群會永嘉諾健體中心經理鍾欣穎(Ranus)指出，盆骨前傾長遠除導致假肚腩外，亦會引起腰背痛及減少核心肌群參與度。要改善錯誤姿勢，就要多鍛煉腹部及核心肌群肌肉。
女士較常見盆骨前傾問題，Ranus估計因為女性追求曲線身形，習慣翹臀令視覺上更好看，但長期翹臀就有可能形成盆骨前傾，長遠如未糾正，或致假肚腩、腰背痛及減少核心肌群參與度。
簡單自我測試
測試自己有沒有盆骨前傾非常簡單，Ranus稱，「只需要自然站好，將兩手呈三角形放於下腹，大約盆骨位置，如果有盆骨前傾，手指會朝身體向內斜，相反如沒有盆骨前傾，手指則會指向下。」
改善有法
① 平板支撐(Plank)
Ranus提醒，雖然動作容易，但盆骨前傾的人容易做錯，不小心拗腰，就會錯用了下腰的力量，導致下腰不舒服及很累。正確做法應該是用腹部的力托住身體，並將盆骨向內收。
1. 手踭按住地下，其中一隻腳伸直踩住地下；
2. 另一隻腳也一起伸直，踩住地下；
3. 留意不要拗腰，腹部用力，盆骨向內收；維持30至60秒，做2至3組。
② 跪姿撐體(Bird Dog)
跪姿撐體是常見的瑜伽動作，可鍛煉核心肌群，注意做此動作時腹部用力托住身體。
1. 手掌按住地下，膝頭跪在地下；
2. 右手及左腳向前後伸出，手到腳踭需呈直線(伸直時呼氣)；
3. 手腳縮回，手掌輕拍膝頭後再伸直，做1分鐘；左右手腳交替再做，做2至3組。
③ 登山者(Mountain Climber)
登山者動作可以鍛煉上肢手臂及核心肌群，做的時候要避免向後拗腰，盡量使用腹部力量。
1. 雙手按住地下，呈掌上壓姿勢，腹部托高；
2. 膝屈曲向心口位置，再伸直；
3. 左右腳交替進行，做30秒為一組，做2至3組。
④ 反向捲腹(Reverse Crunch)
1. 躺在瑜伽墊上，雙手平放於兩邊；
2. 雙腳抬起，髖、膝關節呈90度；
3. 下腹用力，將雙腳捲向腹部；
4. 重複2及3(捲向腹部時呼氣，返回原處時吸氣)，做30秒為一組，做2至3組
⑤ 單車捲腹(Bicycle Crunch)
1. 兩手放於後腦位置，腰部緊貼瑜伽墊；
2.雙腳抬起，髖、膝關節呈90度；同時做捲腹動作，讓頭部至肩胛骨離地；
3. 左右腳輪流向前撐；
4. 做30秒為一組，做2至3組。
⑥ V上舉(V Hold)
1. 兩手放於後腦位置；
2. 捲腹；
3. 雙腳提起，維持20至30秒，做1至2組。