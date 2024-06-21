6旬男退休「睡不好、關節疼痛」擔心得重病 竟是抑鬱症纏身

67歲徐先生2年前退休後，因睡不好服用安眠藥，之後又因肩膀關節疼痛吃了許多止痛藥、做復健，但都沒有明顯改善。且相較以前經常跟同事親人外出活動，徐先生退休後逐漸提不起勁，不想出門，更擔心自己是不是得了重大疾病。他到家庭醫學科求診，確定身體沒大礙，轉診到精神科門診，發現原來是抑鬱症。在規律服藥下，徐先生的疼痛敏感度降低，生活質素明顯改善。

10% 長者有抑鬱症 6% 有自殺傾向 現代人生活壓力大，罹患抑鬱症的比例增加，退休的老年人是抑鬱症的高危險族群之一。根據國外統計，每100個長者會有10個有抑鬱症狀，其中1至2個會符合抑鬱症診斷。 台北慈濟醫院身心醫學科張芳瑜表示，一般10到20個有自殺企圖的成年人中會有1個自殺死亡，但在65歲以上的長者中，4個有自殺企圖者中就有1個死亡，且一般高齡族群中約有6%長者有自殺的想法，因此長者的情緒不可忽視。

女性患者數是男性 2 倍 7 種人要當心 張芳瑜指出，65歲以上老年人因為屆齡退休，失去生活重心，身體疾病增加，身邊親友陸續離世等多重原因，發生抑鬱症的機率高。此外，抑鬱症無論發生在哪個年齡層，女性的發生率都較男性高出1倍，且除了遺傳原因外，致病原因也與中風、柏金遜症、紅斑狼瘡和部分藥物的副作用有關。另外，對自己要求高、情緒時常處於緊繃狀態、社會家庭支持度不足的人也是好發族群。 而老年人跟一般成年人抑鬱症狀的不同，在於老人不會表達內心的鬱悶情緒，所以會將身體的不舒服放大，以身體症狀表現出來，最常見的是疼痛。因此當相關檢查都正常或與他感覺痛苦的程度不成比例時，就會進一步評估是否為心理作用造成。

抑鬱是失智前兆 及早檢查、規律治療 張芳瑜提醒，抑鬱症是失智前兆，若遲遲未治療，不僅病情會加重，更可能影響病人的認知功能，演變成失智症；若病人本身就有失智情況而又未治療抑鬱症，就會加速退化程度。 由於失智症與抑鬱症有許多症狀重疊，因此老年人抑鬱症評估必須更完整，要涵蓋抽血檢查排除內外科疾病、藥物、營養的影響，還要有醫生的會談評估。治療則以血清素藥物為主，原則上若是病人這輩子第1次發病，建議至少維持1年的治療，直到病情穩定；但若是反覆發病3次以上就會建議拉長時間，至少治療3年。