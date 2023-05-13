6歲女童乳房脹痛、9歲男童睪丸變大？性早熟需及早治療慎防不育風險

「醫師，小女兒最近都抱怨胸部會痛耶。」媽媽帶著小女孩來到門診。 「現在幾歲？」醫師問。 「6歲10個月。」 「我們先檢查看看喔。」醫師和藹地說。 檢查後確定小女孩已有乳腺發育，子宮與卵巢大小也處於青春期的狀態，而且骨齡顯著超前3年。台北長庚紀念醫院兒童內分泌科蘇雅婷醫師表示，由於小女孩屬於中樞性早熟，且有快速進展的趨勢，預估身高153cm低於遺傳身高158cm，所以在討論之後決定進行性釋素類似物的治療，每三個月一針，經過3年半的治療，在10歲半時停止。小女孩的初經在11歲半到來，最終身高157cm，接近遺傳身高，順利達到治療的目標。 正常的青春期，女生在8歲乳房開始發育，男生在9歲睪丸體積變大，如果發現有提早發育的現象，便要提高警覺。林口長庚紀念醫院兒童內分泌暨遺傳科主任羅福松醫師指出，常有家長在發現小朋友長陰毛或腳毛很多時便相當緊張，但是陰毛與腳毛並非性早熟的依據，建議至兒童內分泌科檢查，以確定診斷。

性早熟男生應接受腦部核磁共振檢查 醫師會評估乳房、睪丸發育的程度，並安排骨齡檢查，了解生長板密合程度。羅福松醫師說，女生還會安排骨盆腔超音波，藉由卵巢大小、子宮大小、子宮內膜厚度來做判斷。另外還可以安排性釋素測驗（LHRH test），區分中樞性性早熟或周邊性性早熟。 兒童中樞性早熟，是因為下視丘-腦下垂體-性線軸提早活化，進而讓小朋友提早出現第二性徵。蘇雅婷醫師解釋，女生若在8歲之前有乳腺組織的發育，家長較容易察覺，至於男生若在9歲之前睪丸體積變大、陰囊變薄粉紅，家長較不容易發現，可能延誤就醫。 8成至9成的女性中樞性早熟，屬於特發性性早熟，沒有明確的腦部病灶，但是若伴隨癲癇、嚴重頭痛、視力缺損、多尿等狀況，可能要安排腦部核磁共振檢查。蘇雅婷醫師表示，男性中樞性早熟，整體而言有2成至7成5的比例是由顱內病灶所引起，因此所有性早熟的男生，都應該接受腦部核磁共振檢查。 性早熟可能與遺傳、飲食、環境賀爾蒙有關。羅福松醫師提醒，日常生活中，要避免用塑膠容器裝熱湯，避免讓小孩接觸香水、化妝品、保養品。至於牛奶、豆漿都可以喝，並不會造成性早熟。 蘇雅婷醫師也提醒，「吃東西之前，請多洗手，便可大幅減少攝入環境賀爾蒙！」 性早熟會伴隨許多問題，包括骨齡超前、初經提前、代謝問題等。蘇雅婷醫師指出，因為性激素會促進生長板密合，若性早熟快速進展，將造成骨齡超前，生長板過早密合，而影響最終成人身高。初經提前，可能對女童造成適應壓力，而且過早的初經也會增加罹患與賀爾蒙相關乳房腫瘤的風險。此外，性早熟的女孩在代謝問題方面，如肥胖、高血壓、高血脂的風險可能較一般族群高。