6歲童心房中膈缺損 心導管手術免「開心」！

小云今年6歲，在外院看診時發現有心雜音，轉至奇美醫院兒科部門診。經過心臟超聲波檢查，醫師發現小云的心房中膈缺損，也就是左右心房中間有個約一公分破洞，右心房也有輕度擴大。

陳俊宇指出，隨著現代醫療技術的進步，先天性心臟病的診斷與治療已變得更加有效和精準。「心房中膈缺損(ASD)」是先天性心臟病的一種，發生的機率約1/1,500，是相當常見的先天性心臟病。心房中膈缺損是心房中膈上出現破洞，導致左、右心房的血液相互交通。這種疾病可能在無形中影響孩子的健康，若不及時處理，可能日後逐漸出現肺動脈高壓、心臟衰竭或是心律不整等嚴重的心臟問題。

心房中膈缺損是心房中膈上出現破洞，導致左、右心房的血液相互交通。

心導管取代開心手術 傷口小、併發症風險低

陳俊宇說明，因為目前醫療技術十分發達，許多先天性心臟病早已可以使用心導管技術取代開心手術，不僅疤痕較小，且復原時間快。但需注意仍有少數併發症可能發生，例如傷口血腫、心包膜積水(<1%)、心律不整、房室傳導阻塞、休克、血管傷害及感染，極少數會有磨損或是關閉器脫落，以上各種併發症合併統計起來大約為百分之一。且於術後1個月內，要避免激烈的碰撞與運動、6個月內要服用藥物以及避免細菌的感染(預防心內膜炎)。6個月後，即可恢復正常活動，不會有所限制。

手術過程中，使用局部麻醉及胸前超聲波輔助，總手術時間含準備不到2小時。術後當晚，小云就可下床行走。手術傷口僅在大腿內側留有兩個微小針孔，幾乎看不見。經過短暫住院觀察，小云在手術後第四天順利出院，無任何併發症，後續門診追蹤狀況穩定。