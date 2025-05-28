6歲童膝痛查出神經母細胞瘤 「這1治療」助她勇敢抗癌

質子治療的價值不只是控制腫瘤，更在於守護孩子成長過程中的每一分可能。

年僅6歲的陳小妹妹因摔倒撞到右腳膝蓋後出現跛行，就醫過程中症狀未解，經一系列影像與組織切片檢查，確診為神經母細胞瘤且已有多處腦轉移及骨轉移，需接受化學治療、手術、幹細胞移植、放射線與免疫治療等多種療法，對孩子而言挑戰尤為巨大。中國醫藥大學兒童醫院血液腫瘤科醫生余登揚與家屬討論，採取質子治療，因為相較傳統放射線療法，質子治療能精準治療腫瘤、降低副作用，尤其適合發育中的兒童。

余登揚醫生說明，神經母細胞瘤為源自神經脊索的惡性腫瘤，症狀包括腹部腫塊、腹痛、呼吸窘迫或脊髓侵犯的神經系統症狀，有轉移的兒童常表現發燒、骨頭痛和體重減輕等症狀。因症狀通常不具特異性，診斷十分困難。

中醫大附醫放射腫瘤部部主任梁基安進一步說明，家人擔心傳統放射治療可能影響孫女未來的身高與內分泌發育，在醫療團隊建議下選擇副作用較小的質子治療。質子治療具備物理特性，可精準控制能量釋放位置，集中破壞腫瘤細胞，減少對周圍正常組織傷害，尤其有助降低未來成長遲緩、內分泌失調與次發性腫瘤的風險。

質子治療新選擇 提供孩童適切治療

陳小妹妹在為期三周療程期間，每日需長時間保持靜止不動；為提升適應力與配合度，質子團隊於治療前安排模擬躺位與室內體驗，療程中播放她喜愛的音樂與故事，讓年僅6歲的她在毋須麻醉的狀況下順利完成所有治療，勇敢、配合度高，讓醫護人員印象深刻。

中醫大附醫質子治療中心院長趙坤山指出，質子治療的價值不只是控制腫瘤，更在於守護孩子成長過程中的每一分可能。對他們而言，未來不再只是奢望，而是真實可及的夢想與人生。

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