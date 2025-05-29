60歲以上輕生個案佔比達4成 及早關注長者精神健康 全新治療抑鬱方向助長者走出低谷

對家人的關心不限於地理，無論身在何處都應該多關心長者，一旦發現任何異常，都應該盡早聯絡專業人士提供協助。

有機構指出，2023年本港輕生數字達1,092宗，其中60歲或以上的輕生死亡個案佔43%，為佔比最多的年齡層 1 當中估計原因與老伴去世或本港移民人口上升，可能導致家庭關係減弱，令長者缺乏家庭支持而輕生。加上，長者對於網上或熱線求助等方式較為陌生，容易發生悲劇。

在移民潮之下，香港越來越多年輕人舉家移民，惟長者會因為擔心未能適應異地生活，而選擇獨留在港，成為「留港長者」。長期孤獨感纏身容易引發其他情緒問題，甚至走上不歸路。

及早發現異常 盡早求醫跟進

抑鬱症是造成長者輕生的常見風險因素之一，及早發現相關徵兆十分重要，其中常見症狀包括：

持續2星期以上情緒低落 生活失去動力 經常感疲倦 生理症狀︰失眠、胃口差、體重下降、集中及記憶力變差等

若出現以下情況，恐是輕生警號︰

透露輕生想法或尋找輕生途徑 不願與人接觸，減少參與社交活動 對生活失去寄望 會透露身後事、立遺囑，跟親友道別

如發現長者有以上情況應盡快尋求精神科專科醫生或相關專業人士協助，一般而言醫生會先為患者進行診斷，一旦確診抑鬱，主要會以藥物治療及心理治療兩方面幫助患者。

心理治療︰通過面談溝通，與患者合作探討自身感受、想法及行為，運用各種心理治療手法，幫助減輕抑鬱情緒。

藥物治療︰主要會處方口服抗抑鬱藥物，紓緩患者抑鬱症狀。

治療新曙光！噴鼻式抗抑鬱藥 快速控制抑鬱情緒

傳統抗抑鬱藥物僅針對單胺系統，運作原理未能顧及其他可能的病理成因，一般需要數星期至數月才會發揮藥效，未能快速紓緩抑鬱症狀。為此，現時本港已引入噴鼻式抗抑鬱藥，經醫生處方，為抑鬱症患者提供多一個藥物選擇。

噴鼻式抗抑鬱藥採用30年來首個獲認可的全新抗抑鬱藥運作原理，針對大腦中的谷氨酸系統，改善並增強腦神經元之間的連接表現，有助恢復涉及獎勵學習的大腦區域内的多巴胺神經傳遞，達致快速抗抑鬱效果。這適合用於因抑鬱症出現急性輕生風險的高風險個案。同時，亦適用於以往曾嘗試過至少2種其他抗抑鬱藥物，但病情未能得到緩解的成年患者（難治型抑鬱症患者）。

噴鼻式抗抑鬱藥一般需配合口服抗抑鬱藥，雙管齊下，可有望在更短時間內減輕抑鬱情緒，研究顯示同時使用最快可在24小時內減輕抑鬱症狀2，一半以上患者在第28天達到緩解期2，長期降低70%復發風險3。

噴鼻式抗抑鬱藥 療程及劑量時間表

建議6個月為一個療程，頭一個月每週接受兩次治療；第二個月開始每週接受一次治療；到第三個月開始可根據情況減至兩星期一次每週使用兩次，每次治療需用2-3劑（如有需要，醫生或根據患者情況於每次療程相應減少或增加劑量）。

噴鼻式抗抑鬱藥需專人指導使用

所有接受噴鼻式抗抑鬱療程的患者都需要到醫生診所，由專人指導進行療程及觀察，並在患者用藥後爲患者量度血壓，確保血壓回復正常方可離開診所。