60歲女士手痺求醫 竟揪出「心肌病變」？！

心房顫動患者中風風險為一般人的五倍以上，且多數中風後難以完全恢復，易造成永久性神經功能障礙。

65 歲的李女士則因手麻長年困擾，甚至接受過「腕隧道症候群手術」，後來卻逐漸出現呼吸困難與心律不整。亞東醫院心臟血管內科主任張藝耀說明，患者經深入檢查並搭配基因檢測，才確診為「成人轉甲狀腺素蛋白類澱粉沉積症造成的心肌病變(ATTR-CM)」，透過治療也逐漸好轉。

罕見心臟疾病 ATTR-CM 嚴重恐致心衰竭

張藝耀主任說明，「成人轉甲狀腺素蛋白類澱粉沉積症造成的心肌病變(ATTR-CM)是少見但嚴重的心臟疾病，由異常蛋白質沉積於心肌所致，會導致心臟肥厚、心律不整及心衰竭。典型徵兆包括「三心」：心律不整、心衰竭、心肌肥厚與「兩異」：神經病變、腎功能異常。雖然病程無法逆轉，但若及早診斷並配合藥物治療，不僅能延緩病情惡化，也可改善生活品質，讓患者維持心臟功能穩定，降低併發症風險。

「心房顫動」中風風險高五倍 新一代口服抗凝劑預防血栓

心房顫動是最常見的心律不整之一。 亞東紀念醫院心臟血管內科醫生林恆旭指出，當心跳忽快忽慢時，血液容易滯留於心房內形成血栓，當血栓隨著血流跑到腦部將會引起腦血管栓塞，會大幅增加中風風險。研究顯示，心房顫動患者中風風險為一般人的五倍以上，且多數中風後難以完全恢復，易造成永久性神經功能障礙。如能積極控制心律搭配使用新一代口服抗凝血劑，將可有效降低血栓與中風風險，維持心臟功能穩定。