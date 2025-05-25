60歲婦人拔鼻胃喉腹痛竟是「打結」！醫生「這樣做」順利恢復正常進食

鼻胃喉在胃內打結，除非灌食無法進入，否則通常並不會有症狀，都是在更換或移除的過程發現。

一名60歲女性患者因動脈瘤破裂接受腦部手術，術後恢復良好，但吞嚥功能受損無法以口正常進食，所以接受吞嚥訓練復健治療，經過一個月治療，終於可以安全地從嘴巴進食。未料在拔除鼻胃喉的時候，患者感到上腹疼痛不適，且在移除鼻胃喉的過程中，感覺有非常大的阻力。臺中醫院肝膽腸胃科醫生吳明駿擔心鼻胃喉放置產生相關的併發症，立即幫其照了一張X光，才發現鼻胃喉在胃裡面打結了。

吳明駿醫生指出，鼻胃喉灌食是非常普遍的醫療行為，可以提供營養不良，或是有吞嚥困難，以及重症病人所需要的腸道營養。鼻胃喉放置看似簡單，但是仍有潛藏的危機，比如鼻胃喉誤置入氣管可能導致吸入性肺炎，誤入顱內或脊髓會造成腦損傷，也可能因放置或拔除不當造成鼻黏膜和食道的損傷；另鼻胃喉照顧過程，可能因人為疏忽導致病人嘔吐，產生吸入性肺炎，甚至是灌食速度過快，產生的消化不良或是腹瀉。

經醫生跟患者與家屬說明，患者接受無痛胃鏡檢查，吳明駿醫生利用異物夾將打結的鼻胃喉解開拉直後，順利的移除鼻胃喉。

鼻胃喉定期換很重要 避免體內打結、灌食失敗

至於鼻胃喉在胃或食道打結，吳明駿醫生表示，臨床上並不常見，文獻上只有零星的個案，發生的原因主要跟放置時間過久，放到胃裡的長度過長，或是經常移動鼻胃喉的位置，以及接受過切胃手術等因素有關。鼻胃喉在胃內打結，除非灌食無法進入，否則通常並不會有症狀，都是在更換或移除的過程發現。

吳明駿醫生提醒，鼻胃喉依照材質不同約2到4周就應更換，如移除時遇到阻力或病人感到不適，切忌硬拔硬扯，應立即就醫尋求醫生協助，才能避免不必要的傷害。

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