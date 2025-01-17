60歲罹癌婦人化療導致手腳麻 中醫調理改善並重建抗癌信心

60歲的劉小姐因子宮頸癌初期接受手術與化學治療，在化療一個月後開始出現手腳麻木不適的症狀，嚴重影響生活質素。

恩主公醫院中醫部內婦兒科主任廖唯宇指出，癌症化療副作用呈現的症狀非常多種，化療藥物損傷周邊神經組織造成手腳麻木就是其中一種相當令人困擾的情況，化療藥物中的鉑金類藥物、紫杉醇及長春花鹼等常用於肺癌、胃癌、大腸癌、乳癌與子宮頸癌治療，這些藥物更容易誘發周邊神經病變(Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy，CIPN)。根據研究，約有70%的患者在化療結束後一個月內會出現手腳麻的症狀，而半年後仍有近30%的患者受到影響。這些症狀可能導致手腳感覺遲鈍、肌力下降、行走不穩，甚至在嚴重情況下不得不中斷癌症治療以讓身體機能自我修復。

中醫扶正治療、解毒清熱化瘀與針灸 改善化療副作用

廖唯宇主任表示，中醫認為化療是一種西醫以「熱毒」攻擊癌細胞的方式，但這種攻擊同時會傷及正常細胞，包括神經細胞。因此，化療引起的周邊神經病變在中醫觀點中被視為「痰瘀濕毒」所致，治療上應採用解毒清熱、化瘀等方法，再搭配養氣補血的治療方式。

傳統中醫治療以「扶正」為主，包括補氣、養血與活血，能改善患者的整體體質。但僅用扶正治療可能需要較長的時間才能顯效。臨床觀察發現，結合解毒清熱化瘀的治療方案，能有效減輕神經損傷的症狀，加速患者恢復。針灸刺激穴位則可以有效緩解手腳麻木症狀，相關研究成果已發表於國際期刊，顯示其對於化療副作用的緩解具有良好成效。