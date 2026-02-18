三文魚好處包括增肌減脂 附簡易食譜及注意事項（am730製圖）

現代人追求好身段，增肌減脂是不少健身人士進餐時的考量。低脂高蛋白的選擇除了雞胸之外，三文魚亦是個不錯的選擇。下文為三文魚的好處以及三文魚的簡單食譜。 魚類對身體的負擔比禽畜肉類少 肉類的蛋白質含量比植物類食物高，但是禽畜肉類的脂肪含量比魚類高；故此想要補充蛋白質，除了雞胸外，亦不妨可以考慮各種魚類食物。推薦三文魚，除了含豐富蛋白質，當中的Omega-3脂肪酸亦對我們的心臟健康非常有益；同時也容易處理，非常適合繁忙都市人補充蛋白質的食物。

三文魚的營養價值 Omega-3脂肪酸 三文魚富含Omega-3脂肪酸，特別是EPA（二十碳五烯酸）和DHA（二十二碳六烯酸），有助於促進大腦健康、減少炎症並支持心臟健康。 Omega-3食物｜三文魚、西蘭花、南瓜等含人體必需脂肪酸推介 蛋白質 三文魚是高品質蛋白質的良好來源，對於肌肉修復、生長和整體身體功能至關重要。 維他命和礦物質 三文魚含有多種維他命和礦物質，如維他命D、維他命B12、硒和鉀，對整體身體的正常運作，如維持免疫系統功能、心臟功能和視力和皮膚健康等至關重要。

抗氧化劑 三文魚富含抗氧化劑，如蝦青素，賦予其粉紅色。抗氧化劑有助於保護細胞免受損害，並降低慢性疾病的風險。 低飽和脂肪 每100克的三文魚熱量含量只有237千卡，與紅肉相比，三文魚的飽和脂肪含量相對較低；是一種有益心臟健康的蛋白質選擇。

簡易三文魚食譜：檸檬汁烤三文魚 檸檬汁烤三文魚材料 三文魚排1塊/ 檸檬1個/ 橄欖油/ 鹽/ 黑胡椒少量 檸檬汁烤三文魚做法 先把焗爐預熱至190度，再把三文魚放在烤盤上後淋上橄欖油和檸檬汁。調味方面可適量撒上鹽和胡椒調味。把三文魚烤15-20分鐘後，即可享用。

享用三文魚有甚麼要注意？ 享用時盡量控制鹽分 三文魚本來就有一定的鹽份，故此享有時不建議和其他高鹽的食物同時進食。過分吸取鹽分會造成鈉含量過高的健康危機。 避免和高膽固醇食物同時享用 三文魚營養豐富亦同時有一定分量的膽固醇，不建議把三文魚和如其他高脂、膽固醇的食物同時享用。一次性、大量攝取高膽固醇食物有機會導致攝取量過高，尤其高血脂患者更須留神。

適當控制食用分量 過量食用三文魚有機會導致水銀攝入量過多，進而損害人體發育中的神經系統。每週食用2-3次三文魚等魚類最為理想，每次食用份量建議約3-4盎司（即85-113克）。