63歲男呼吸喘、嘔吐就醫已「重度主動脈瓣膜狹窄」 緊急手術救命

63歲的譚先生3月底因呼吸喘、嘔吐等症狀往急症室就醫，意外發現患有重度主動脈瓣膜狹窄及冠狀動脈疾病，導致心臟衰竭，猝死風險極高，醫生叮囑盡快進行治療，於是安排經進行主動脈瓣膜置換手術後，心臟功能恢復良好並順利出院。

門諾醫院心臟外科主任黃振銘表示，心臟的瓣膜有四個，分別是主動脈瓣膜、二尖瓣膜、三尖瓣膜和肺動脈瓣膜，而主動脈瓣膜是位於心臟和全身最大動脈主動脈的連接處，是非常重要的瓣膜。瓣膜的功能就像門一樣，打開時讓血液往前流出，關閉時避免血液倒流。但隨著年紀變大或是感染等因素，會造成瓣膜鈣化，甚至沾黏，讓瓣膜沒有辦法正常打開，這樣血液就無法正常輸送到冠狀動脈和全身的循環。

這些原因導致血液無法輸送

心臟有 4 瓣膜 這些原因導致血液無法輸送

心臟有 4 瓣膜 這些原因導致血液無法輸送

心臟有 4 瓣膜 這些原因導致血液無法輸送

心臟的瓣膜有四個，分別是主動脈瓣膜、二尖瓣膜、三尖瓣膜和肺動脈瓣膜，而主動脈瓣膜是位於心臟和全身最大動脈主動脈的連接處，是非常重要的瓣膜。

黃振銘說明，心臟就必須每一跳都很用力或是心跳加快才能維持足夠的心輸出量，即使是病人睡覺時，心臟都得像跑百米賽跑時那樣用力，長期下來當然會心臟衰竭。當主動脈瓣膜開口面積小於1平方公分時，就是重度主動脈瓣膜狹窄，心臟隨時可能無法打出足夠的血量而導致病人猝死。

有瓣膜問題的患者，一定要定時回門診追蹤檢查，若出現心律不整、容易喘、體力衰弱等症狀，建議應盡快就醫並與醫生討論治療時機。

先天異常導致主動脈瓣膜提早損壞 有不適快就醫

黃振銘補充，正常人的主動脈瓣膜是三片組成，但譚先生只有兩片，這樣的先天異常會導致主動脈瓣膜提早損壞，大多在50歲左右就會出現問題。由於譚先生主動脈狹窄非常嚴重，手術時必須用器械穿過縫隙且用力才能勉強撐開，換上新的瓣膜。手術過程順利但因連續出現惡性心律不整、心因性休克等狀況，歷經數次的電擊，並裝上主動脈氣球幫浦和人工心肺，心臟才穩定下來。

黃振銘提醒，有瓣膜問題的患者，一定要定時回門診追蹤檢查，若出現心律不整、容易喘、體力衰弱等症狀，建議應盡快就醫並與醫生討論治療時機。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】