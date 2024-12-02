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健康
2024-12-02 18:30:02

63歲男「1原因」接受肺癌早期篩查 意外揪出第一期肺腺癌

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肺癌

肺癌早發現、早治療保障健康。

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63歲黃先生參與肺癌篩查時，發現雙側肺部異常，經醫療團隊高度懷疑為雙側原發性肺癌，快速轉介到彰基醫學中心胸腔外科進行治療，手術僅耗時3小時15分鐘、出血量30cc；黃先生術後恢復良好，第5天順利出院。

具肺癌家族史 LDCT篩檢也發現肺部異常

收治病例的彰基醫學中心外科部主任王秉彥醫生表示，黃先生因家族史(姊姊為肺癌患者)，而參與低劑量電腦斷層(LDCT)肺癌篩查，成功及早發現雙側肺部異常。檢查結果顯示，左上肺有2.1公分毛玻璃肺結節，右上肺則有0.9公分毛玻璃肺結節；在3個月後的電腦斷層追蹤檢查中，病灶未見改善，經醫療團隊高度懷疑為雙側原發性肺癌。

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LDCT

LDCT有助發現早期肺癌。

雙側單孔3D胸腔鏡手術 切除病灶並完成淋巴結廓清

黃先生在醫生的建議下，接受影像導引下的雙側單孔3D胸腔鏡手術，進行左上與右上肺部單元切除，並同步完成淋巴結廓清。手術全程僅耗時3小時15分鐘、出血量僅30cc，術後恢復良好，於第5天順利出院。最終病理報告證實，黃先生左上及右上肺結節均為第一期肺腺癌；由於發現及治療早期，病情穩定，毋須進一步接受化療或標靶治療，只需定期監察即可。

黃先生在醫生的建議下，接受影像導引下的雙側單孔3D胸腔鏡手術

黃先生在醫生的建議下，接受影像導引下的雙側單孔3D胸腔鏡手術。

早期肺癌篩查 早發現、早治療保障健康

黃先生表示，因姊姊患肺癌關係，也應該接受肺癌篩查，當然一開始不是很積極，後來因為姊姊一直催促，因為剛好做全身檢查，也順便做這樣的檢查，這樣一路走下來發現了結節，手術後做病理報告之前，心理壓力還是很大，王醫生對他說：「面對它就好了。」緊接著宣布病理報告很好，且目前的狀況不需要再做進一步的化療，當下的心情就真的是放下了。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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