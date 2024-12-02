63歲男「1原因」接受肺癌早期篩查 意外揪出第一期肺腺癌

黃先生在醫生的建議下，接受影像導引下的雙側單孔3D胸腔鏡手術，進行左上與右上肺部單元切除，並同步完成淋巴結廓清。手術全程僅耗時3小時15分鐘、出血量僅30cc，術後恢復良好，於第5天順利出院。最終病理報告證實，黃先生左上及右上肺結節均為第一期肺腺癌；由於發現及治療早期，病情穩定，毋須進一步接受化療或標靶治療，只需定期監察即可。

早期肺癌篩查 早發現、早治療保障健康

黃先生表示，因姊姊患肺癌的關係，也應該接受肺癌篩查，當然一開始不是很積極，後來因為姊姊一直催促，因為剛好做全身檢查，也順便做這樣的檢查，這樣一路走下來發現了結節，手術後做病理報告之前，心理壓力還是很大，王醫生對他說：「面對它就好了。」緊接著宣布病理報告很好，且目前的狀況不需要再做進一步的化療，當下的心情就真的是放下了。

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