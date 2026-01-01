健康解碼｜兒童受鼻敏感困擾 恐降低睡眠質素及專注力 新一代消炎噴鼻劑助穩控病情

小朋友長期受流鼻水、鼻塞等鼻敏感症狀困擾，不但影響正常生活，更可打亂睡眠質素，令日間精神不足，阻礙學習，家長需正視問題。現時類固醇噴鼻劑為鼻敏感有效的一線治療藥物，新一代消炎噴鼻劑更有助紓緩症狀，配合生活上不同改善措施，可多管齊下控制病情。

兒科專科醫生沈澤安表示，兒童患鼻敏感很常見，症狀包括不停流鼻水、打噴嚏、鼻塞、鼻痕經常捽鼻及因鼻水倒流而咳嗽，也可能會眼痕、眼紅、流眼水。

為何會誘發鼻敏感？臨床將鼻敏感分為過敏性鼻炎及非過敏性鼻炎，過敏性鼻炎指患者接觸如塵蟎、霉菌、花粉、毛公仔，或化學品如油漆而發作。天氣轉變如溫度或濕度改變則造成非過敏性鼻炎。另外，壓力大或太疲累都會令鼻敏感較差。