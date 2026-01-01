健康解碼｜兒童受鼻敏感困擾 恐降低睡眠質素及專注力 新一代消炎噴鼻劑助穩控病情

小朋友長期受流鼻水、鼻塞等鼻敏感症狀困擾，不但影響正常生活，更可打亂睡眠質素，令日間精神不足，阻礙學習，家長需正視問題。現時類固醇噴鼻劑為鼻敏感有效的一線治療藥物，新一代消炎噴鼻劑更有助紓緩症狀，配合生活上不同改善措施，可多管齊下控制病情。
兒科專科醫生沈澤安表示，兒童患鼻敏感很常見，症狀包括不停流鼻水、打噴嚏、鼻塞、鼻痕經常捽鼻及因鼻水倒流而咳嗽，也可能會眼痕、眼紅、流眼水。
為何會誘發鼻敏感？臨床將鼻敏感分為過敏性鼻炎及非過敏性鼻炎，過敏性鼻炎指患者接觸如塵蟎、霉菌、花粉、毛公仔，或化學品如油漆而發作。天氣轉變如溫度或濕度改變則造成非過敏性鼻炎。另外，壓力大或太疲累都會令鼻敏感較差。
鼻敏感影響可大可小
鼻敏感若不處理，兒童可能會受多方面影響，例如日間經常打噴嚏、流鼻水，以致難集中精神上課。如鼻黏膜嚴重腫脹，阻塞鼻竇出口及積聚細菌，亦增加他們感染鼻竇炎風險。部分兒童會因鼻塞，以致睡眠時打鼻鼾及出現睡眠窒息症。如期間經常改用口呼吸，長遠可影響面部骨骼的正常發育，導致牙齒排列不整齊或咬合不正。鼻敏感亦會阻礙眼底四周的血液循環，可令眼部變得浮腫，形成「黑眼圈」問題。
噴鼻劑類固醇只於鼻黏膜發揮功效
臨床上常用抗組織胺藥物及類固醇噴鼻劑，來控制鼻敏感病情。其中新一代消炎噴鼻劑，比抗組織胺藥物更有效紓緩病徵，因而是現時鼻敏感的一線治療藥物，適合病情中至嚴重程度、長期受鼻敏感困擾人士使用。它含有低劑量皮質類固醇成分，直接用於鼻腔，有效抗炎。同時可紓緩如眼痕、眼紅等症狀。新一代類固醇噴鼻劑適用於2歲或以上的患者身上。
沈醫生指出：「有些家長會帶鼻敏感小朋友不停求醫，希望找到不同療法，當中不少人因擔心類固醇有副作用而拒絕使用噴鼻劑，或者會先嘗試鹽水洗鼻等方法無效，才考慮噴鼻劑」。惟臨床上這些病童接受鼻鏡檢查，已發現鼻黏膜有腫脹情況，家長須及早處理問題，減少對子女的影響。
他強調，噴鼻劑內的類固醇含量以微克計算，遠比1粒5毫克的口服類固醇為低。而且噴鼻劑只於鼻黏膜發揮效用及分解，對全身影響較少，家長毋須太擔心。萬一持續用藥也未能控制病情，應再帶子女求診，病情有可能由其他因素如鼻竇炎等感染造成，宜對症下藥。
近年流行「夾毛公仔」熱潮，沈醫生指出，小朋友喜歡毛公仔在所難免，家長不妨趁子女返學期間，將毛公仔放入膠袋，減少塵蟎積聚。其他改善鼻敏感措施，包括控制體重、避免接觸二手煙、適當補充維他命D如多曬太陽。每周以攝氏60度熱水清洗床單枕套、定期清洗冷氣機的隔塵網等。
沈澤安醫生最後提醒，治療鼻敏感有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。