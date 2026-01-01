事後避孕丸傷身？性行為太密令陰道鬆弛？婦科醫生一次解答！

安全套破裂、滑脫，或是在性行為過程中一時疏忽未採取防護，面對要使用事後避孕丸，部分女性可能同時擔心「是不是很傷身？」。另一方面，也不時能聽聞「陰道鬆弛是性行為過於頻繁」的說法，使得女性可能對此產生羞愧與壓力。婦產科嚴絢上醫生近日針對上述兩個情況一一解答，也幫助女性朋友緩解來自緊急情況與身體變化的焦慮和擔憂。

嚴絢上醫生指出，事後避孕藥屬於高劑量黃體素，可想像成身體的「緊急暫停鍵」，藉由延後排卵時間，並讓子宮頸黏液變稠，使精子較難前進，以此達到避孕目的。因此服用後，月經週期可能暫時被打亂，下一次月經可能提早或延後，並不適合作為常規避孕方式。

不過也別太擔心，嚴絢上醫生說明，多數情況下，身體經過一段時間自我調節，荷爾蒙會逐漸恢復平衡。為避免過度干擾內分泌，建議一年內事後避孕藥使用次數不宜超過3次，同一個月經周期內也不應重複使用。

把握 72 小時黃金期 切記事後藥只對「那一次」有效

事後避孕藥服用時機原則上「愈快愈好」，一般建議把握黃金72小時內服用。臨床顯示若在24小時內服用，避孕成功率約95%；若延至48至72小時內，成功率則會下降至約75%至85%。但需要注意的是，事後避孕藥主要透過抑制或延遲排卵來發揮作用，具體效果會受到服藥時間與排卵狀態影響，若在服藥前已經排卵，避孕效果可能大打折扣，絕不是100%成功的萬靈丹。嚴絢上醫生也強調，事後避孕藥只對服藥前的「那一次」性行為有效，服藥後若再發生性行為則已無防護力。