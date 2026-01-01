健康研究所｜父母到處遊玩享受退休生活？ 小心呼吸道合胞病毒成「隱形殺手」！

當我們父母退休後終於能放下重擔，帶著輕鬆的心情四處遊玩、享受退休生活而感到欣慰時，亦要小心在飛機的密閉機艙、熱門景點的擁擠人潮中，其實潛伏著一個「隱形殺手」，威脅著他們的健康。老人科專科醫生勞思傑指出，呼吸道合胞病毒（RSV）是一種常見且具高度傳染性的呼吸道病毒，對長者而言，一旦感染，不僅可能引發嚴重併發症而需住院治療，甚至可能導致死亡。數據顯示，因感染RSV而住院的長者死亡率約為6%至8%，亦是長者住院期間常見的死亡原因之一，情況絕不容輕視。

有慢性疾病的長者危險性加倍

長者的身體器官功能與免疫系統隨年齡增長而逐漸衰退，相較其他年齡層更容易罹患慢性疾病，例如慢性支氣管病、心臟衰竭、糖尿病等。值得注意的是，若本身已患有慢性疾病的長者感染RSV，住院風險會進一步提高。以心臟衰竭患者為例，感染RSV後的住院機率，比沒有心臟衰竭的患者高出4至33.2倍。此外，除了住院與使用氧氣機的機率上升外，患者需要入住深切治療部的機會也會增加。

勞醫生指出：「與流感相比，RSV對長者的影響同樣不容忽視。長者感染RSV後，不僅併發肺炎的風險較高，住院後一年內的死亡風險也明顯上升。」因此，他建議一旦出現相關症狀，應盡快就醫或使用快速抗原檢測，及早診斷與治療，以降低嚴重併發症的發生機會。

RSV感染造成的影響或難以逆轉

RSV的可怕之處，在於它對身體造成的損害可能難以逆轉。勞醫生指一位90歲的婆婆本身有心臟病和高血壓，並已確診認知障礙症，日常起居飲食亦需特別照顧。某日她因呼吸困難就醫，檢查後發現同時感染流感病毒與RSV，由於目前尚無專門針對RSV的抗病毒藥物治療，故只能透過支援性療法來紓緩症狀。雖然後來症狀逐漸減輕，但婆婆的整體狀況卻明顯衰退，甚至需要依靠鼻胃管進食。勞醫生解釋，這很可能是病毒感染所引發的連鎖反應，導致腦部功能加速退化，使病情「走下坡」。

為避免上述情況發生，接種疫苗顯得尤為關鍵。目前本港主要提供兩種RSV疫苗，其中二價疫苗同時適合懷孕32-36週的孕婦及60歲以上的長者接種，孕婦接種能為初生嬰兒提供全面保護。長者可在接種前進行健康評估，並與醫生商討，選擇最適合自身狀況的疫苗種類。勞醫生也特別提醒各位老友記，不應為了減低感染風險而完全避免社交活動。此舉不僅無法有效防範病毒，反而可能因「零社交」而影響心理健康與整體生活品質，得不償失。

以上資訊由勞思傑醫生提供