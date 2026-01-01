返工返到肩頸膊痛 日日都無精神？營養師教補充1種維他命回復精力

上班上得累不是你特別懶，而是身體缺了1種營養素！有營養師指出，許多人都會發現在工作後會感到疲憊不堪，甚至出現肩頸膊痛、沒精打采的狀態。其實有可能是身體缺乏1種維他命所致，當補充後就可以回復精力，減低疲倦感覺。
返工返到肩頸膊痛 日日都無精神？
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，許多人可能認為這只是因為忙碌或疲憊，但其實更深層的原因可能是肌肉和神經疲勞已達極限。高敏敏指，在這個情況下，就需要補充維他命B群。她解釋指，B群是一組重要的營養素，主要負責能量的產生、細胞修復、代謝過程及神經健康。因為這些營養素無法在身體內儲存，所以必須每天補充，否則會出現疲倦、肌肉緊繃和代謝變慢的情況。補充維他命B群會為身體帶來以下好處：
1.促進新陳代謝
- 若B群不足會導致產生能量的效率會下降，令人精神渙散或做事提不起勁。
- 補充B群有助於將碳水化合物、脂肪和蛋白質轉換為能量，確保身體正常運作。
2.降低疲勞感
- 若B群不足會導致身體一直感到很累或出現睡醒還是醒不來的感覺
- B群參與能量的生成，並幫助神經維持良好狀態，能有效提高精神穩定性。
3. 維持肌肉和神經的運作
- 缺乏B群會導致肩頸僵硬，特別是對久坐和上班族。
- 神經和肌肉的訊號傳遞都需要B群。
4.保護視力
- 長時間注視電子設備，眼睛需要大量能量和神經支持。
- B群能幫助眼睛恢復，減少不適感如酸脹、模糊和乾澀。
5. 維持身體機能
- 從新陳代謝到細胞修復，B群參與多項生理過程，維持身體的穩定運作，促進整體的精神狀態。
補充1種維他命回復精力
營養師高敏敏指出，在選擇和攝取B群上也有技巧：
攝取方式
- 持續每天攝取：B群是水溶性，每日消耗後不能累積，需每日補充以保持效果。
- 飯後服用：搭配食物可以提高吸收率，減少腸胃不適。
選擇建議
- 活性型B1：選擇更好吸收的活性型B1，幫助修復疲勞問題。
- 完整配方：選擇含有B1、B6和B12的產品，這是黃金組合，特別適合肩頸僵硬和用眼疲勞族群。
- 搭配其他修復成分：如維他命E，有助於促進血液循環，提升整體代謝效率。
她提醒，記得補充正確的營養，這將顯著改善身體的恢復速度。