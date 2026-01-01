熬夜就想食宵夜！靠自制力也無效？醫生教4招重建腸道健康

熬夜又暴食對腸道會造成無法自控的傷害？有醫生指出，不少人在熬夜時，總會想吃宵夜，甚至會選擇各種邪惡的食物，開始進入「暴食模式」，但其實這種情況並不是自制力不足，而是腸道細菌的影響所致。醫生指出，有4大方法有助重建腸道健康，改善這種不健康的習慣。

熬夜就想食宵夜？ 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，很多人都經歷過熬夜後肚子餓的感覺，儘管晚餐已經吃得很飽，但到了深夜也會受不了炸雞、奶茶、薄餅的誘惑。研究指出，人體的食慾有一半是由腸道細菌掌控的。這些細菌不僅能夠製造情緒和訊號，還能釋放影響我們食物偏好的代謝物，包括短鏈脂肪酸(SCFAs)、GABA 和血清素(5-HT)。所以，當我們想吃甚麼時，常常都是被腸道細菌操控所致的想法。

有一個經典實驗中，研究人員讓果蠅持續3天攝取垃圾食物。結果發現，果蠅的味覺被破壞，不再喜歡甜食。但當他們重新補充腸道菌後，果蠅又回到了對甜食的渴望。這表明，慾望並非天生，而是細菌的集體選擇結果。 黃醫生再解釋指，熬夜會讓腸道菌群發生變化，只要睡眠時間少於7小時，壞菌(Firmicutes)就會增長，而好菌(Bacteroidetes)則會減少。這樣的變化導致壞菌釋放炎症物質，破壞腸道屏障，使內毒素進入血液，然後再透過腸道與大腦的聯繫向你發出「我好餓」的訊號，實際上是在要求高熱量、高糖分的食物。

熬夜後總是更餓？ 黃醫生指，身體崩潰的過程是有規律的： 大腦疲倦：睡眠不足導致飢餓訊號被放大，飢餓素(Ghrelin)上升，飽腹素(Leptin)下降，讓你在未消耗能量之前就感到飢餓。 進食反而助長壞菌：高油、高糖的宵夜對於好菌來說是飢荒，而成為壞菌的天堂。 持續循環：壞菌增多後製造毒素，造成全身慢性發炎，進一步刺激食慾。這種惡性循環讓你感到愈來愈餓、愈來愈累，最後變成了「白天無力、晚上暴食」的現象。 許多人試圖依靠自律控制飲食，然而當壞菌內毒素已經進入血液時，身體實際上已經進入慢性炎症狀態，這時候任何努力都顯得無效。真正的問題並不是你意志薄弱，而是壞菌的力量過於強大，壞菌的內毒素已經進入血液，令身體出現慢性炎症。

4招重建腸道健康 黃醫生指，如果要重建腸道健康，有以下方法： 補充益生質：透過攝取瓜果蔬菜、全穀、豆類、菊苣纖維、番薯等來餵養好菌。

直接補充益生菌：幫助菌群恢復平衡。

食用發酵食品：如乳酪、納豆、味噌等，能有效提升腸道健康。

確保充足睡眠：因為一晚熬夜可能需要兩周間的時間來修復。 熬夜後的食慾並非完全來自於你的嘴，而是腸道中壞菌的操控。當腸道菌群失衡，壞菌將透過代謝物和訊號影響你的食慾和情緒。黃醫生提醒，忽視這些警號將使你永遠無法掌握真正的健康。學會照顧腸道，就是在照顧自己。希望下次你感到想要暴食的時候，記得真正需要滿足的是你生活的平衡，而不是那些壞菌的慾望。