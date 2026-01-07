長壽更要健康 做好7個基本步助你遠離疾病健康地老

每天一定要動起來：每天早上花點時間運動，不愛跑步可以選擇瑜伽、快走或游泳，讓心跳上升、身體保持活動，同時亦要加入重訓，幫助維持肌肉量以對抗老化。

每晚睡足7至8小時：每天至少睡7小時，並盡量維持固定的作息時間，即使假日亦然，以維持免疫力、代謝與心臟健康。睡得夠能讓大腦會清除白天累積的蛋白質和毒素，對腦部健康十分重要。

採取對大腦友善的飲食法：結合地中海及得舒飲食優點的MIND飲食，被證實能降低認知退化及失智風險。這種飲食法以魚肉、蔬菜及全穀物為主。

遠離加工食物：盡量少吃高度加工食物、速食或加工紅肉。研究顯示，加工食物與多種慢性疾病有關，甚至會增加死亡風險。

避免久坐多走路：2012公布的一項研究顯示，每星期快走450分鐘，約等於每日走約1小時路，可以讓壽命延長4.5年。

晚上8點後不進食：有助自然地減少熱量攝取，幫助降低糖尿病與肥胖風險。