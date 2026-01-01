早期認知障礙難揪出？新量表「腦適能測驗–7」助快速篩檢

簡易的自我檢測方式：「請在1分鐘內盡可能說出四隻腳的動物，能說出12種以上為合格。」

73歲林女士近3年逐漸變得不愛外出，長時間待在家中看電視、滑手機，生活作息單調固定。近期出現睡眠障礙與情緒低落情形，原以為只是正常老化，直到原本擅長烹飪的她經常將調味料搞混、行為能力退化，家人才警覺異狀，陪同前往台北慈濟醫院就診。

黃宗正主任指出，認知障礙症為認知功能、活動力與行為能力的全面性退化，發病前多會先經歷輕度認知障礙階段，症狀包含記憶力及注意力、判斷力的衰退，但程度較輕，可經由旁人提醒想起來；進入認知障礙症早期後，記憶力下降，無法藉由提醒想起，且有判斷與溝通困難、情緒不穩等情況；隨病程進展，可能出現妄想、幻覺、行動困難，最終影響自我照顧能力。輕度認知障礙症過去常被誤認為正常老化，因而錯失治療時機。

黃宗正主任進一步說明，認知障礙症成因多樣，略分為退化性、非退化性和可逆性。退化性認知障礙症是因腦部神經細胞漸進式病變所致，目前無法根治，但可透過復健減緩；非退化性如腦傷、感染等造成；可逆性認知障礙症則由特定可逆性因素引起，如：營養缺乏、內分泌失調等，若能及時發現並治療，就有機會恢復。

及時發現與診斷仍是治療首要

臨床常見的認知障礙症篩選量表可協助初步掌握病人認知狀況。但因題目較多、測驗時間較長、或鑑別力不足，偵測「早期認知障礙」的敏感度有限。為提高臨床篩檢效率，黃宗正主任與台大、北榮、高醫、桃園療養院等團隊合作，在國家衛生研究院支持下研發早期認知障礙症篩檢問卷「腦適能測驗–7(Brain Health Test–7，簡稱BHT-7)」，並於2025年正式發表於高齡學領域國際期刊《International Psychogeriatrics》。

黃宗正主任說明，BHT-7是以臨床篩檢為目的設計，題目數量控制在7題，並且題目設計上更專注於偵測早期認知障礙的細微變化，適合診間與某些社區快速篩檢使用。

落實三動原則與地中海飲食 並可篩檢是否有異

調查顯示，台灣每100位65歲以上長者中就有8人罹患認知障礙症，其中以早期認知障礙症人數最多。黃宗正主任提醒，高齡族群應落實「身動、腦動、互動」三動原則，同時控制三高與心血管疾病，並採行被證實有助預防認知障礙症的「地中海飲食」，以降低認知障礙風險。