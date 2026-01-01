寒流做好保暖都要護眼！醫生講解天氣凍常見4眼疾 「眼中風」無痛易被忽視

外出時則要注意眼部保暖與防風，揸電單車或在戶外風大時，建議佩戴全罩式頭盔或包覆性好的墨鏡、防風鏡，減少冷風直接吹襲，預防乾眼與淚液過度揮發。

天冷要顧好身體保暖，眼睛同樣需要照顧！近日寒流來襲，低溫跌破10度，不少人出現眼睛突然泛紅、視力模糊等狀況，紛紛趕去眼科就診。氣溫驟降不只要慎防心血管事件風險，眼科王孟祺醫生指出，低溫和血管收縮、交感神經受刺激、免疫系統失衡等，也可能成為多種眼疾的誘發因子，包括眼中風、結膜下出血、虹彩炎、急性青光眼發作，輕則讓人感到不適，重則可能危及視力。

外觀看起來可怕但其實無害，患者常因眼白突然一片鮮紅而驚慌趕來就醫，以為是眼中風。王孟祺醫生說明，出血多半是結膜表面的微血管，因血壓變化、揉眼睛、腹部用力憋氣等因素破裂所致，即使不治療，血塊也會慢慢吸收。部分服用阿司匹靈或抗凝血藥物的人士，發生機率也相對較高。

外觀看起來可怕但其實無害，患者常因眼白突然一片鮮紅而驚慌趕來就醫，以為是眼中風。王孟祺醫生說明，出血多半是結膜表面的微血管，因血壓變化、揉眼睛、腹部用力憋氣等因素破裂所致，即使不治療，血塊也會慢慢吸收。部分服用阿司匹靈或抗凝血藥物的人士，發生機率也相對較高。

外觀看起來可怕但其實無害，患者常因眼白突然一片鮮紅而驚慌趕來就醫，以為是眼中風。王孟祺醫生說明，出血多半是結膜表面的微血管，因血壓變化、揉眼睛、腹部用力憋氣等因素破裂所致，即使不治療，血塊也會慢慢吸收。部分服用阿司匹靈或抗凝血藥物的人士，發生機率也相對較高。

外觀看起來可怕但其實無害，患者常因眼白突然一片鮮紅而驚慌趕來就醫，以為是眼中風。王孟祺醫生說明，出血多半是結膜表面的微血管，因血壓變化、揉眼睛、腹部用力憋氣等因素破裂所致，即使不治療，血塊也會慢慢吸收。部分服用阿司匹靈或抗凝血藥物的人士，發生機率也相對較高。

屬於緊急但容易被忽略的眼疾，典型特徵為無痛，卻會突然出現單眼視力模糊，或視野中黑掉一塊，甚至整片看不見，應視為急症。王孟祺醫生提醒，三高

屬於緊急但容易被忽略的眼疾，典型特徵為無痛，卻會突然出現單眼視力模糊，或視野中黑掉一塊，甚至整片看不見，應視為急症。王孟祺醫生提醒，三高 ( 高血壓、糖尿病、高血脂 ) 控制不佳或有心血管疾病的長輩應提高警惕，出現類似症狀應立即就醫。

屬於緊急但容易被忽略的眼疾，典型特徵為無痛，卻會突然出現單眼視力模糊，或視野中黑掉一塊，甚至整片看不見，應視為急症。王孟祺醫生提醒，三高 ( 高血壓、糖尿病、高血脂 ) 控制不佳或有心血管疾病的長輩應提高警惕，出現類似症狀應立即就醫。

屬於緊急但容易被忽略的眼疾，典型特徵為無痛，卻會突然出現單眼視力模糊，或視野中黑掉一塊，甚至整片看不見，應視為急症。王孟祺醫生提醒，三高 ( 高血壓、糖尿病、高血脂 ) 控制不佳或有心血管疾病的長輩應提高警惕，出現類似症狀應立即就醫。

寒流外出、居家護眼建議 揸電單車注意眼部保暖防風

王孟祺醫生也提醒，穩定控制三高為預防「眼中風」最關鍵的因素，天冷時血壓容易波動，務必按時服藥並定期監測。大眾也應忌口，避免過度進補，同時不要熬夜、過勞，讓免疫系統有充分的休息時間。平時也要記得多眨眼、多喝水，維持身體水分充足，幫助淚液分泌。

另外，王孟祺醫生強調，外出時則要注意眼部保暖與防風，揸電單車或在戶外風大時，建議佩戴全罩式頭盔或包覆性好的墨鏡、防風鏡，減少冷風直接吹襲，預防乾眼與淚液過度揮發。