頻尿夜尿非單純老化！前列腺癌5年存活率差近三成 早期診斷成關鍵

今年75歲的林爺爺，長期受排尿困難所苦，原以為只是單純年紀大、前列腺肥大所致，直到抽血檢查發現，林爺爺的前列腺特異抗原(PSA)偏高，才進一步揪出潛藏的早期前列腺癌。收治該病例的台北慈濟醫院泌尿科醫生蔡曜州指出，前列腺癌初期症狀與良性前列腺肥大非常類似，若未及時檢查，容易錯過治療的黃金時機，若確診前列腺癌步入中晚期，就會影響治療預後。

排尿異常別當老化 三分之一患者確診已晚期 蔡曜州醫生指出，根據台灣衛福部癌症登記報告顯示，前列腺癌在男性癌症發生率中名列前茅，但仍有超過三分之一患者，確診時已是第四期。而排尿不順、尿流變細、夜尿、頻尿、血尿或尿失禁等症狀，常被誤認為老化或前列腺肥大，導致延誤就醫，使得前列腺癌很難早期被精準診斷。

早晚期存活率差近三成 影像融合檢查提升早期診斷力 蔡曜州醫生表示，根據國健署資料，台灣早期前列腺癌的5年存活率約為80.74%，但一旦前列腺癌進入晚期，存活率就馬上降至49.53%，兩者差距近3成，凸顯及早篩檢與精準診斷的重要性。 在診斷工具的選擇上，蔡曜州醫生提及，傳統的經直腸超聲波活檢，準確度較低，常有誤判或需重複取組織的狀況；現在有磁力共振與超聲波影像融合前列腺活檢，利用3D影像融合技術，將磁力共振顯示的病灶與超聲波影像重疊，讓取組織不再是隨機取樣，提高診斷準確度，減少不必要的重複抽取，對於及早發現癌變具有實質幫助。

排尿異常別輕忽 高風險族群應及早評估 對於病程已進展或高風險的患者，治療往往可結合多種方式，包括手術、放射線、藥物或荷爾蒙治療，並依個別狀況調整策略。蔡曜州主任強調，對於晚期前列腺癌的治療，並非單一療法可完成，提醒男性對於自身排尿功能異常，不應視為單純老化，特別是具有家族史的高風險族群，更應提高警覺，主動接受專業評估與相關檢查，才能有效把握治療的黃金時期。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】