氣喘、心翳、心血管問題年輕化 ︳及早行動 拆除危機！

香港人生活忙碌，加上受快餐及外賣文化影響，方便又重口味的食物，成為大家的主食。不良飲食習慣會令心血管負擔加重，以為心血管問題只是長者專屬？年輕就有放縱的本錢？近年心血管問題已經愈趨年輕化，年輕人都會面臨三高的威脅。情況嚴重時，更可能要一輩子服藥控制！

長壽之國秘密大公開

不想依賴藥物對抗三高，唯有從生活著手。長壽之國 - 日本，有款傳統發酵食物能有助心血管健康，就是日本人餐桌上常見的「納豆」。在納豆的發酵過程中會產生一種酵素，稱為納豆激酶。研究發現納豆激酶對心血管健康大有裨益，可以溶解心血管垃圾、減少血液黏稠度及改善血流等。納豆看來益處多多，但味道卻頗為強烈，並不是人人能接受，那有護心需要的人應如何攝取足夠的納豆激酶呢？