氣喘、心翳、心血管問題年輕化 ︳及早行動 拆除危機！

香港人生活忙碌，加上受快餐及外賣文化影響，方便又重口味的食物，成為大家的主食。不良飲食習慣會令心血管負擔加重，以為心血管問題只是長者專屬？年輕就有放縱的本錢？近年心血管問題已經愈趨年輕化，年輕人都會面臨三高的威脅。情況嚴重時，更可能要一輩子服藥控制！
長壽之國秘密大公開
不想依賴藥物對抗三高，唯有從生活著手。長壽之國 - 日本，有款傳統發酵食物能有助心血管健康，就是日本人餐桌上常見的「納豆」。在納豆的發酵過程中會產生一種酵素，稱為納豆激酶。研究發現納豆激酶對心血管健康大有裨益，可以溶解心血管垃圾、減少血液黏稠度及改善血流等。納豆看來益處多多，但味道卻頗為強烈，並不是人人能接受，那有護心需要的人應如何攝取足夠的納豆激酶呢？
高濃度納豆激酶 滿足心血管所需
「Revive 維再生 血暢通」每盒含有60,000FU納豆激酶，能滿足每日心血管健康所需1。經科研實證可以2小時後開始溶解纖維蛋白，有助溶解心血管廢物2，並有效降醇、降脂、降醣3,4。而且配方不含紅麴、維他命K及嘌呤，即使有高尿酸人士都適合服用。
納豆激酶守護心血管健康
纖維蛋白是一種參與血液凝固的蛋白，當數量增加時可能反映存有心血管問題。而納豆激酶具備強大的溶解能力，能有效分解血液中的纖維蛋白，在短時間內幫助清除血管中的廢物，維持血管暢通。更重要的是，納豆激酶或有助於調節三高指數，從而減少患有心血管問題的風險。此外，它具有神經保護作用，能維持神經系統的正常功能，減輕心臟負擔，為整體健康提供多重支持。
日本得獎成分 - Actibody RB米糠酵素
除納豆激酶外，配方還添加日本得獎成分Actibody RB米糠酵素。米糠是糙米最外層，蘊含豐富維他命及礦物質，有助促進腸道健康、改善心血管健康，更有助維持及穩定身體各項指數水平。成分不單止獲革命性獎項，更經人體臨床實證，只需12星期有效降醇3,4及減少內臟脂肪3,4。
血管老化，廢物累積，容易為心血管帶來各種隱憂。要維持健康指數水平，改善心血管健康，就要選擇真正有效的產品。「 Revive維再生 血暢通」適合關注膽固醇、三高問題、經常外餐或肥胖人士服用*。只需每日2粒，有助擺脫心血管危機，遠離三高困擾，重拾健康活力！產品現已於香港萬寧及正品網店有售。
*此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。
