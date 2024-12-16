7個早期臉部徵兆 提醒你可能患上糖尿病

血糖過高引起的糖尿病，可以損害血管及神經健康，並引起腎病、心血管疾病及周邊神經病變。但血糖超標的早期，未必會有明顯症狀，令人容易忽略而未有及早治療。其實血糖會影響生長因子及荷爾蒙分泌，令外貌特徵也可能出現變化，若你的面容出現以下7種變化，便可能要盡早抽血驗一驗！
面容7變化
- 眼袋：大大的眼袋常常被視為衰老或疲憊的象徵，但也可能與慢性炎症及胰島素抗阻有關，原因是胰島素抗阻可導致體內水分滯留，令眼袋容易浮腫。
- 頭髮稀疏/頭皮油亮：高血糖可能影響甲狀腺功能及頭皮的血液循環，誘發頭髮稀疏及生長不良，加上糖尿病通常伴隨肥胖問題，脂肪過多也容易刺激皮脂分泌，引起慢性發炎及脫髮等困擾。
- 滿臉暗瘡：糖尿病可導致體內荷爾蒙失衡，容易令暗瘡生不停，因此踏入中年後青春痘長不停，不妨考慮檢測一下血糖水平。
- 黑色棘皮症：有時驗血數值未有異常，但黑色棘皮症等這些皮膚變化可能已經透露血糖失控的警號。黑色棘皮症是糖尿病的典型皮膚症狀之一，起因是黑色素在某些皮膚部位沉積，外觀看起來宛如洗澡沒洗乾淨般，常見於頸部、腋下、鼠蹊部及關節彎曲處。
- 嘴唇/口腔乾燥：糖尿病的典型症狀是多喝、多吃、多尿及體重減少，原因是多尿可令身體缺水，於是出現口乾舌燥、嘴唇脫皮。
- 舌頭有齒痕：糖尿病患者有時會因水分滯留導致舌頭浮腫，舌頭邊緣可能因此而出現牙齒壓痕。
- 臉部斑點：曬太陽及年老可能在臉上留下斑點，但高血壓也可導致皮膚「糖化」，黑色素容易沉積而形成斑點，並且令皮膚失去彈性，更顯老態。