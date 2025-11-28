7公分子宮肌瘤免腹部開刀！「微創＋自然孔道手術」縮短恢復期

45 歲魏女士近半年出現下腹悶痛，到仁愛長庚合作聯盟醫院(大里仁愛醫院)婦產科就醫，檢查發現有7公分子宮肌瘤並伴壓迫症狀。經由達文西機械臂結合經陰道自然孔道手術治療，術後一周即可出院回家，且腹部完全沒有傷口，讓她相當驚訝。林玉珊醫生表示，傷口藏在看不見的位置，不只更微創，也讓病人更快恢復日常角色。

微創升級 免腹部切口更安全 林玉珊醫生說，傳統腹腔鏡仍需多個腹部切口，自然孔手術則利用陰道作通道進入盆腔，完全免除腹部傷口。第四代達文西系統具高解像3D影像與高穩定度鏡頭，在狹小空間中能精準分離與縫合，減少出血與疼痛，大部分病人隔天即可下床，恢復速度更勝傳統手術。 醫生操作更省力 提高手術品質 她指出，自然孔道手術雖創傷小，但傳統操作對醫生體力要求高；達文西系統讓醫生可坐姿操作，以細微手指動作控制機械手臂，使視野更清晰、操作更穩定，降低疲勞，提高安全性。