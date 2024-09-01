7原因致白內障發病率增加！現行治療方式點樣揀？

白內障是全球常見的眼部疾病之一，隨著人口老齡化和電子產品的過度使用，白內障的發病率和治療需求逐年增加。
晶體的功能一次看 7原因恐致白內障
國泰綜合醫院眼科郭又瑋說明，晶體是一個透明的雙凸結構，位於虹膜的後方和玻璃體的前方。晶體由懸韌帶懸吊固定。晶體的組成包括囊袋、上皮、皮質和核。晶體的功能包括：保持透明清澈、折射光線、與晶狀體懸韌帶和睫狀體一起提供調節功能。而造成白內障的原因有：
- 年齡增長：年齡是白內障的最主要風險因素。隨著年齡增長，晶體將會逐漸混濁，最終形成白內障。
- 紫外線暴露：長期暴露於紫外線下會增加白內障的風險。紫外線會對晶體蛋白質造成損傷，導致變性混濁。
- 糖尿病：糖尿病患者患白內障的風險較高，因為高血糖會導致晶體變性。
- 吸煙和酗酒：這些不良生活習慣會增加白內障的風險。
- 長期使用某些特定藥物：如類固醇藥物，長期使用可能會引起核性白內障或後囊性白內障生成。
- 眼部外傷或手術：曾經的眼部受傷或接受過眼科手術也可能會導致白內障提早形成。
- 其他危險因子：高血壓、高度近視、遺傳基因。
白內障典型症狀 視力下降應當心
郭又瑋指出，白內障的典型症狀包括視力模糊、夜間視力減退、對光線敏感、視物重影和色彩淡化等。這些症狀會隨著白內障的進展逐漸加重，最終嚴重影響日常生活。
而診斷白內障主要依賴於眼科檢查，眼科醫生會使用裂隙燈顯微鏡檢查晶狀體的混濁程度，並評估視力損失的情況。視力測試和其他眼科檢查也有助於診斷白內障及其他可能造成視力下降的原因。
治療白內障 激光手術成效佳
目前，對於已造成視力障礙的白內障，最有效的治療方法就是手術。白內障手術通常在局部麻醉下進行，醫生會在手術中移除混濁的晶體並植入人工晶體。這種手術方式安全且效果顯著，大部分患者在手術後視力明顯改善。手術方式主要有以下幾種：
- 超聲波乳化白內障手術：利用超聲波震動將混濁的晶體乳化吸出，再植入人工晶體。這是目前最常見的手術方式。
- 飛秒激光輔助超聲波乳化白內障手術：利用飛秒激光協助超聲波乳化白內障手術的前置處理，手術更為精確，但成本較高。
- 囊外白內障摘除：通過較大的傷口將晶體取出並植入人工晶體，適用於某些特殊情況。
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