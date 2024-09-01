7原因致白內障發病率增加！現行治療方式點樣揀？

白內障的典型症狀包括視力模糊、夜間視力減退、對光線敏感、視物重影和色彩淡化等。

白內障是全球常見的眼部疾病之一，隨著人口老齡化和電子產品的過度使用，白內障的發病率和治療需求逐年增加。

晶體的功能一次看 7 原因恐致白內障

國泰綜合醫院眼科郭又瑋說明，晶體是一個透明的雙凸結構，位於虹膜的後方和玻璃體的前方。晶體由懸韌帶懸吊固定。晶體的組成包括囊袋、上皮、皮質和核。晶體的功能包括：保持透明清澈、折射光線、與晶狀體懸韌帶和睫狀體一起提供調節功能。而造成白內障的原因有：