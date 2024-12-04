7旬婦走路不順還小便困難 求醫驚見嚴重子宮脫垂

一名78歲婦女，是宮廟虔誠義工，但今年初開始覺得陰道有東西掉出來讓她走路卡卡還小便困難，起初害羞不好意思跟家人說，但因掉出物摩擦疼痛已造成生活與行動不便，擲聖杯問神明怎麼辦？神明要她「勇敢求醫」，她才鼓起勇氣在女兒陪同下就醫。
第四期子宮脫垂致尿道變形 陰道修補手術解困擾
臺中醫院婦產科醫生林新旺指出，患者就醫時站著不需用力，整個約15公分子宮已經垂墜在陰道口，是最嚴重的四期子宮脫垂，因子宮長時間摩擦陰道也造成陰部紅腫、子宮頸潰爛，甚至壓迫到尿道變形，害她如廁必須推開脫垂子宮才能解尿，生活相當不便。
林新旺醫生先幫患者將子宮推回正確位置，利用不可吸收的線懸吊子宮到薦骨棘韌帶上，並進行陰道修補手術，一次解決困擾她多時的子宮脫垂問題，改善排尿與走路卡卡的問題。
這些人容易出現子宮脫垂 「棘韌帶懸吊術」微創手術助改善
「根據統計顯示，5個女性中就有一人有子宮脫垂困擾；最近一個月內就接獲3名60到80歲婦人子宮脫垂案例！」林新旺醫生指出，子宮脫垂是許多懷孕生產、或工作需長期搬重物女性，中年後經常面臨的骨盆腔肌肉鬆弛導致子宮等內臟掉出陰道外的退化性疾病，其實只要進行「棘韌帶懸吊術」微創手術，醫生從陰道口將子宮推回骨盆腔正確位置後並修補韌帶，住院治療三天就可以解決生活困擾。
凱格爾運動防骨盆腔肌肉鬆弛 一旦出現異狀快就醫
林新旺醫生呼籲，女性朋友平時可以進行凱格爾運動，加強訓練骨盆腔肌肉的彈性，可預防肌肉鬆弛與應力性尿失禁，但一旦出現有漏尿、子宮脫垂問題應立即就醫，找醫生檢查並治療，才可以維持自己良好生活質素，健康生活。
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