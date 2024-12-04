7旬婦走路不順還小便困難 求醫驚見嚴重子宮脫垂

「根據統計顯示，5個女性中就有一人有子宮脫垂困擾；最近一個月內就接獲3名60到80歲婦人子宮脫垂案例！」

一名78歲婦女，是宮廟虔誠義工，但今年初開始覺得陰道有東西掉出來讓她走路卡卡還小便困難，起初害羞不好意思跟家人說，但因掉出物摩擦疼痛已造成生活與行動不便，擲聖杯問神明怎麼辦？神明要她「勇敢求醫」，她才鼓起勇氣在女兒陪同下就醫。

第四期子宮脫垂致尿道變形 陰道修補手術解困擾

臺中醫院婦產科醫生林新旺指出，患者就醫時站著不需用力，整個約15公分子宮已經垂墜在陰道口，是最嚴重的四期子宮脫垂，因子宮長時間摩擦陰道也造成陰部紅腫、子宮頸潰爛，甚至壓迫到尿道變形，害她如廁必須推開脫垂子宮才能解尿，生活相當不便。

林新旺醫生先幫患者將子宮推回正確位置，利用不可吸收的線懸吊子宮到薦骨棘韌帶上，並進行陰道修補手術，一次解決困擾她多時的子宮脫垂問題，改善排尿與走路卡卡的問題。