7旬翁夜夜頻尿　睡到一半多次暫停呼吸超危險

72歲林伯伯夜尿頻繁、白日精神不佳，並患有高血壓、高血脂、前列腺肥大等問題，雖定期於心臟科和泌尿科追蹤治療，後來因鼻鼾問題嚴重，至基隆長庚睡眠門診進行睡眠檢查，發現林伯伯患有重度阻塞性睡眠窒息症(呼吸暫停-低通氣指數AHI為每小時34.4次)，血氧最低降至76％。經使用正壓呼吸器(CPAP)治療後，夜尿次數從原本4次降至每晚僅一次，夜尿次數明顯減少，明顯改善了白天的精神狀態和活力。

睡眠呼吸中止症是指人在睡覺時因呼吸肌肉放鬆、塌陷，造成上呼吸道狹窄或堵塞，使得睡眠過程中缺氧；好發於肥胖者，且男性多於女性。阻塞性睡眠呼吸中止症患者近50%有夜尿症狀。台灣睡眠醫學學會理事長周昆達表示，全台阻塞型睡眠呼吸中止症者超過70萬名，嚴重威脅健康。

基隆長庚醫院胸腔內科主任于鍾傑表示，阻塞性睡眠窒息症的成因為上呼吸道阻塞，進而造成患者間歇性低血氧，不僅影響睡眠深度及持續性，亦會激活交感神經系統、增加利尿激素心房利尿肽的分泌、並抑制抗利尿激素的分泌，使得夜間排尿次數增加。有研究表示，AHI是夜間排尿頻率的獨立預測因子，與疾病的嚴重性成正比。