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健康
2023-12-10 18:22:58

7歲女胸部過早發育　中醫介入逆轉性早熟

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性早熟的診斷標準為：女生八歲前胸部發育或是十歲前來月經；男生在九歲前睪丸變大。

10歲姓陳的小妹妹，於7歲多時胸部發育，起先於其他醫院的兒童內分泌科追蹤，近期骨齡檢查發現已達12歲，至醫院中醫部門診就醫，醫師以中藥抑制骨齡，同時追蹤生長，經過近一年治療，陳小妹的骨齡仍保持在12歲，經期也未提早來，身高逐步增加，目前仍持續於門診跟進情況。

小心坊間轉骨方　亂補恐成反效果

奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇醫師指出，近年孩子生得少，而家長往往希望小孩不要矮人一截。當孩子身高不理想，頗多家長帶孩子尋求中醫協助並希望轉骨。受到飲食西化及環境荷爾蒙影響，台灣兒童性早熟的比例逐漸增加，且女孩的發病率明顯高於男孩，尤其這群小朋友體質也不適宜傳統轉骨方。

現代中醫兒科醫師的角色在於為孩子的生長把關，針對體重過重或對身高不滿意的小朋友，除了生長曲線變化、第二性徵發育，也會視病況安排骨齡的X光或抽血檢查，綜合評估孩子的生長階段，提供適當教育，並開立量身訂做之中藥處方。

兒童性早熟比例增　傳統轉骨方不適宜

莊照宇醫師說明，性早熟的診斷標準為：女生八歲前胸部發育或是十歲前來月經；男生在九歲前睪丸變大。以中醫角度與小兒「陽常有餘、陰常不足」的特質有關，明確病因不明，但可能與肥胖、環境荷爾蒙接觸、或誤服滋補藥物有關。坊間轉骨方常含促進荷爾蒙分泌的補腎藥物，較適用發育遲緩及骨齡落後孩童；若誤服反而骨齡加速，生長板過早閉合。

不同性早熟型態　中醫治療處發大不同

莊照宇醫師提及，性早熟可區分為不完全性與完全性兩種，前者指只有第二性徵開始發育(例如乳房發育、睪丸變大)，但骨齡尚無超前，這時中醫會開立大劑量麥芽，搭配夏枯花、黃柏等中藥協助延緩骨齡成熟；後者則指骨齡明顯超前，下視丘、腦下垂體、性線軸開始啟動，中醫配合清瀉相火藥物，如知柏地黃丸等。若治療過程，生長速度不理想、體重過輕或過重，可配合中藥健運脾胃，搭配四肢引經藥物，如四神藥帖、柴胡桂枝湯、九層塔頭等。

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影響兒童成長　健康生活型態

莊照宇醫師建議，針對孩子的生長發育，仍需以飲食、睡眠、運動為核心，減少熬夜、三餐定時，避免攝取含糖飲料或高熱量加工食品，以穩定血糖，控制體重；同時，多補充優質蛋白質，如牛奶、豆漿、蛋，等、加強跳繩、投籃等縱向運動，每次至少15至30分鐘，不只刺激生長激素分泌幫助身高發展，也能改善心肺功能，更能有助學業表現。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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