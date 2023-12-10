7歲女胸部過早發育　中醫介入逆轉性早熟

10歲姓陳的小妹妹，於7歲多時胸部發育，起先於其他醫院的兒童內分泌科追蹤，近期骨齡檢查發現已達12歲，至醫院中醫部門診就醫，醫師以中藥抑制骨齡，同時追蹤生長，經過近一年治療，陳小妹的骨齡仍保持在12歲，經期也未提早來，身高逐步增加，目前仍持續於門診跟進情況。

小心坊間轉骨方 亂補恐成反效果

奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇醫師指出，近年孩子生得少，而家長往往希望小孩不要矮人一截。當孩子身高不理想，頗多家長帶孩子尋求中醫協助並希望轉骨。受到飲食西化及環境荷爾蒙影響，台灣兒童性早熟的比例逐漸增加，且女孩的發病率明顯高於男孩，尤其這群小朋友體質也不適宜傳統轉骨方。

現代中醫兒科醫師的角色在於為孩子的生長把關，針對體重過重或對身高不滿意的小朋友，除了生長曲線變化、第二性徵發育，也會視病況安排骨齡的X光或抽血檢查，綜合評估孩子的生長階段，提供適當教育，並開立量身訂做之中藥處方。