7歲童心電圖檢查揪心房穿窿 急放1裝置封住

一位7歲女童在小學新生心電圖檢查時發現她的心軸異常，轉介到澄清醫院小兒心臟科做進一步檢查，經超音波檢查發現其左心房和右心房之間的中隔破了兩個大洞，分別為0.9公分和1.2公分，兩個洞之間的距離僅0.4公分，且合併右心房及右心室有擴大情形，引起家長的不解，為何小孩都沒有症狀，還說該女童很文靜，只是不太愛運動。

兒童心房中隔缺損破洞無症狀 隨年紀增加破洞範圍

何季麟主任表示，兒童時期的心房中隔缺損破洞，通常沒有明顯症狀，因為即使肺血流量增加，心肺仍能承受負荷，不過隨著年齡增長破洞擴大，如果血液流量增大，送進肺部的血液增多，造成肺部充血，就會出現呼吸急迫，運動時呼吸困難，易罹患呼吸道的感染，而右心房室也愈來愈擴大，當心臟擴大到一定程度，就有心臟衰竭及心律不整的危險。