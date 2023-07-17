7歲童心電圖檢查揪心房穿窿 急放1裝置封住

一位7歲女童在小學新生心電圖檢查時發現她的心軸異常，轉介到澄清醫院小兒心臟科做進一步檢查，經超音波檢查發現其左心房和右心房之間的中隔破了兩個大洞，分別為0.9公分和1.2公分，兩個洞之間的距離僅0.4公分，且合併右心房及右心室有擴大情形，引起家長的不解，為何小孩都沒有症狀，還說該女童很文靜，只是不太愛運動。
兒童心房中隔缺損破洞無症狀 隨年紀增加破洞範圍
何季麟主任表示，兒童時期的心房中隔缺損破洞，通常沒有明顯症狀，因為即使肺血流量增加，心肺仍能承受負荷，不過隨著年齡增長破洞擴大，如果血液流量增大，送進肺部的血液增多，造成肺部充血，就會出現呼吸急迫，運動時呼吸困難，易罹患呼吸道的感染，而右心房室也愈來愈擴大，當心臟擴大到一定程度，就有心臟衰竭及心律不整的危險。
心導管手術放置關閉器 留在心臟內不用取出
該女童的心房中隔破洞，何季麟主任採取心導管手術，由鼠蹊部股靜脈進入，將心房中隔缺損關閉器送入心臟，以兩個圓盤結構從左右封住中隔的破洞，由於女童的兩個破洞相距僅0.4公分，因此可一舉將兩個破洞一併封住。該關閉器是鎳鈦合金製成，能夠緊密關閉心房中隔，隨著孩子長大心臟也會正常成長，該關閉器一輩子都留在心臟內不用取出。
心臟超音波篩檢 及早治療避免後患
何季麟主任指出，如果心房中隔破洞大於3至3.5公分，就可能需要以開刀方式修補破洞，因此建議新生兒最好加做心臟超音波篩檢，如有先天性心房中隔缺損破洞，在兩歲後體重10公斤以上就可做心導管心房中隔缺損關閉器裝置，及早將破洞封住，一勞永逸，以免後患。
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