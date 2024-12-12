7歲童流感併發腦病變認不得家人 針灸輔助治療助恢復意識

流感傳播途徑為飛沫傳染或接觸傳染，病程演變迅速，可能併發重症之高危險群，包括老年人、嬰幼兒、孕婦、患有氣喘、糖尿病、心血管、肺臟、肝臟、腎臟等慢性疾病者、免疫功能不全者及肥胖者(身體質量指數BMI≧30)。

7歲小花因發燒、咳嗽、活動力不佳症狀，就近至診所求診開了退燒止咳藥回家，半夜卻出現嚴重症狀，隔天中午竟突然意識模糊、嗜睡且雙眼右斜，緊急送至醫院急症室，確診為小兒甲型流感併發急性壞死性腦病變。數小時後病況急轉直下，緊急插喉後轉入加護病房，經治療後逐漸穩定，3天後拔喉但意識尚未恢復，家屬期望以針灸輔助治療，持續3周的一周3次針灸，小花已可認得家人，並可發出「媽媽」等聲音，因狀況持續穩定改善，順利出院。

奇美醫院中醫部主治醫師陳豪君提醒，流感重症的危險徵兆包括，呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓、高燒持續72小時等臨床現象都是警號。兒童的危險徵兆則包含不容易喚醒、活動力低下、無法進食、脫水或異常躁動等狀況需注意。

流感傳播途徑為飛沫傳染或接觸傳染，病程演變迅速，可能併發重症之高危險群，包括老年人、嬰幼兒、孕婦、患有氣喘、糖尿病、心血管、肺臟、肝臟、腎臟等慢性疾病者、免疫功能不全者及肥胖者(身體質量指數BMI≧30)。

流感期間亦勿任意進補 這樣做維護身體健康

流感可投以抗病毒藥物或支持性療法，並由醫生評估投以症狀緩解藥物。陳豪君醫師指出，對於小兒流感併發急性壞死性腦病變在中醫上屬於「驚風」及「痙證」的範疇。人體正氣充足，外來邪氣就不容易入侵，起居上順應四時氣候變化，春溫夏暑秋燥冬寒，12月冬季流感流行期間外出需注意防寒保暖。

而流感期間亦勿任意進補，補錯補過頭了可能會導致免疫系統過度活化攻擊自身的組織產生併發症而遷延病程。中藥材使用前請先諮詢合格中醫師以維護身體健康。