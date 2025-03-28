70歲婆婆拒治潛伏結核「惡化成結核病」！專家揭最佳預防時機

一位院舍居住約70多歲的奶奶，先前參與潛伏結核感染(Latent tuberculousis infection)篩檢時檢測為陽性，醫療團隊建議她接受預防性治療，但因家屬擔心藥物的副作用造成身體負擔，因此拒絕，錯過提早預防性治療的時機。今年奶奶開始出現持續咳嗽、體重下降和乏力等症狀，經醫師診斷確認她已發展為活動性結核病。
結核病治療複雜 需服用多種藥物且療程長
潛伏性結核感染只需要服用較少的藥物，依不同的藥物組合，期間有1個月、3或4個月，而結核病的治療更為複雜，需要服用多種抗結核藥物，且療程長達6至9個月。期間，奶奶出現了噁心、食慾不振及皮膚疹等藥物副作用，使原本已有慢性病困擾的她身體更加虛弱。
奶奶的家屬事後表示，當初以為拒絕治療是保護奶奶的健康，卻沒想到這個決定導致她病情加重，治療更加痛苦。他們坦言，如果能重新選擇，一定會接受預防治療，避免這場家庭中的健康危機。
感染潛伏結核無症狀 早期篩檢有助防病發
潛伏結核感染沒有症狀，但早期篩檢與治療是防止結核病發病、保護自己、家庭及社區安全的關鍵。潛伏感染若未治療，約10%的患者會發病，免疫力低下者風險更高達20%。及早接受治療能有效降低超過90%的結核病發病風險。
臺北市立聯合醫院昆明防治中心結核病防治組黃慧蘭組長強調，潛伏結核感染的篩檢與治療是切斷結核病傳播鏈的關鍵，並呼籲與結核病患者有密切接觸者、院舍人士及免疫力低下者等高風險族群，應主動接受篩檢。
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