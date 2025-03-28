70歲婆婆拒治潛伏結核「惡化成結核病」！專家揭最佳預防時機

一位院舍居住約70多歲的奶奶，先前參與潛伏結核感染(Latent tuberculousis infection)篩檢時檢測為陽性，醫療團隊建議她接受預防性治療，但因家屬擔心藥物的副作用造成身體負擔，因此拒絕，錯過提早預防性治療的時機。今年奶奶開始出現持續咳嗽、體重下降和乏力等症狀，經醫師診斷確認她已發展為活動性結核病。

結核病治療複雜 需服用多種藥物且療程長

潛伏性結核感染只需要服用較少的藥物，依不同的藥物組合，期間有1個月、3或4個月，而結核病的治療更為複雜，需要服用多種抗結核藥物，且療程長達6至9個月。期間，奶奶出現了噁心、食慾不振及皮膚疹等藥物副作用，使原本已有慢性病困擾的她身體更加虛弱。

奶奶的家屬事後表示，當初以為拒絕治療是保護奶奶的健康，卻沒想到這個決定導致她病情加重，治療更加痛苦。他們坦言，如果能重新選擇，一定會接受預防治療，避免這場家庭中的健康危機。