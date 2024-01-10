70歲翁PSA偏高疑似前列腺癌卻找不到病灶 靠1檢查才發現深處腫瘤

前列腺特異抗原指數(PSA)偏高可能是前列腺癌所致，然而70歲的王伯抽血發現PSA偏高後，經過抽針檢查卻沒發現病灶、查不出病因，直到進行磁力共振與超聲波影像融合前列腺抽針，才發現骨盆腔深處藏著一顆前列腺腫瘤。
羅東博愛醫院泌尿外科主任張世琦表示，比起傳統抽針，磁力共振影像融合抽針精準度更高，也更能降低抽針手術感染率，為病人爭取治療黃金時間。
PSA指數偏高有哪些原因？該進一步做哪些檢查？
PSA是臨床上評估有無前列腺腫瘤的首要指標，不過除了前列腺癌外，PSA指數偏高的原因還包含前列腺發炎，前列腺肥大、排尿困難、泌尿道感染等，若要進一步釐清原因，還需透過影像檢查、抽針檢查。
但傳統抽針是以細針經過肛門直腸穿刺前列腺組織，因深度有限，可能無法直達病灶。此外羅東博愛醫院表示，肛門細菌量高，也增加3%感染風險，對身體虛弱、抵抗力差的高齡長者來說健康影響甚鉅。
不過現在有新型的抽針方式，可以減少風險並更精準地抓出病因。張世琦主任提到，磁力共振影像融合抽針是新型抽針方式，在術前病人會先拍下磁力共振影像，由放射科醫生、泌尿科醫生判讀影像並定位出疑似的腫瘤病灶，重建前列腺與腫瘤輪廓的3D影像。
新型抽針精準找出病灶 減少疼痛、感染風險
因此，在進行抽針手術時，醫師可以從磁力共振與即時的超聲波影像上清楚看到疑似腫瘤的異常範圍，並直達異常區域進行標靶抽針。羅東博愛醫院指出，磁力共振融合抽針精準度可達90%，相較於傳統抽針僅30%陽性機率高出許多。
而且磁力共振融合抽針是由會陰穿刺直達前列腺組織，而非從肛門直腸穿刺。張世琦主任表示，這也大大降低術後傷口感染的風險，另外它的傷口小(約針孔大小)、疼痛度輕微，抽針手術過程就如鏡檢般，病人住院1天經觀察後，隔日即可出院。
現在有新型的抽針方式，有助於診斷、治療，但前列腺癌最重要的仍是早期發現早期治療，尤其早期前列腺癌症狀不明顯，一旦發現症狀檢查出癌症往往已是中晚期癌症，延誤治療的黃金時機。張世琦醫師提醒，當PSA或前列腺健康指數(PHI)上升，都要留意前列腺癌的可能。
特別是藏在深處的前列腺腫瘤較難以發現，也會加深檢查難度，醫生建議可以透過定期檢查了解自身健康情形，發現疑似前列腺癌者，可進行磁力共振影像融合抽針，利用醫療科技的高精準度快速掌握病灶，以利盡速進一步安排後續治療。
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