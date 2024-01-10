70歲翁PSA偏高疑似前列腺癌卻找不到病灶 靠1檢查才發現深處腫瘤

前列腺特異抗原指數(PSA)偏高可能是前列腺癌所致，然而70歲的王伯抽血發現PSA偏高後，經過抽針檢查卻沒發現病灶、查不出病因，直到進行磁力共振與超聲波影像融合前列腺抽針，才發現骨盆腔深處藏著一顆前列腺腫瘤。 羅東博愛醫院泌尿外科主任張世琦表示，比起傳統抽針，磁力共振影像融合抽針精準度更高，也更能降低抽針手術感染率，為病人爭取治療黃金時間。

PSA 指數偏高有哪些原因？該進一步做哪些檢查？ PSA是臨床上評估有無前列腺腫瘤的首要指標，不過除了前列腺癌外，PSA指數偏高的原因還包含前列腺發炎，前列腺肥大、排尿困難、泌尿道感染等，若要進一步釐清原因，還需透過影像檢查、抽針檢查。 但傳統抽針是以細針經過肛門直腸穿刺前列腺組織，因深度有限，可能無法直達病灶。此外羅東博愛醫院表示，肛門細菌量高，也增加3%感染風險，對身體虛弱、抵抗力差的高齡長者來說健康影響甚鉅。 不過現在有新型的抽針方式，可以減少風險並更精準地抓出病因。張世琦主任提到，磁力共振影像融合抽針是新型抽針方式，在術前病人會先拍下磁力共振影像，由放射科醫生、泌尿科醫生判讀影像並定位出疑似的腫瘤病灶，重建前列腺與腫瘤輪廓的3D影像。