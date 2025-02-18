70歲老翁浸溫泉暈倒 竟是突發「心肌炎」

很多人喜歡旅行時安排溫泉行程，泡在溫熱的泉水中感到放鬆又助眠，相當紓壓。不過，一位年約70歲的張姓男子在浸溫泉過程中突然昏厥失去意識，所幸家人發現後趕緊送醫，醫生透過檢查懷疑病人是病毒引起的心肌炎，再加上溫泉的溫差變化，導致身體無法負荷而倒下。

心肌炎嚴重恐猝死 大多為病毒感染心臟急性發炎 馬偕紀念醫院心臟內科陸廷偉醫生說明，心肌炎大部分是病毒感染導致心臟急性發炎反應，輕微的話症狀可能會出現喉嚨痛、咳嗽、頭暈、發燒等像感冒的症狀，但若出現胸部劇痛、不斷噁心嘔吐、呼吸急促喘不過氣、身體疲憊無力時應盡快求醫，因為嚴重可能導致心臟衰竭甚至猝死。

浸溫泉盡量不要超過 15 分鐘 水溫應低於 40 度 他進一步解釋，表示浸泡在熱水中會導致血壓不穩定及心率上升，通常起身後幾分鐘便會恢復，因此建議浸溫泉時間盡量不要超過15分鐘，因為長時間待在浴池中可能會導致昏厥，進而有溺水的風險。另外，水溫過高(超過40度)或溫差太大也可能會促使心血管疾病患者急性心血管疾病發作，有猝死的危險；而飲酒後泡溫泉可能會導致中樞神經抑制或影響心臟功能。

年長及慢性病者 應結伴同行、特別留意水溫 陸廷偉醫生提醒，年長者、心血管疾病等慢性疾病患者去泡溫泉時應結伴陪同，避免獨自在個人池，減少意外發生時錯失黃金治療時機，另由於部分慢性疾病患者對於溫度敏感度低，親友應特別協助留意水溫。採取安全措施，降低風險發生。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】