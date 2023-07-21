70歲老翁餐飲業久站腳上現蚯蚓狀大靜脈 靜脈曲張又潰瘍如何治療？

70歲老伯伯年輕時從事餐飲業，每天工作需久站10至12個小時，腳上漸漸出現蚯蚓狀的巨大靜脈，幾年前足踝處甚至出現潰瘍，在整形外科、皮膚科換藥治療都沒有改善。
國泰綜合醫院心血管中心心臟血管外科主診醫生陳綱隆表示，這樣的狀況持續2至3年後，老伯伯轉診至血管外科治療，使用靜脈曲張微創手術處理擴大的大隱靜脈，有效降低下肢靜脈壓力後，惱人的靜脈潰瘍也在幾個月內愈合了。
甚麼是靜脈曲張？如何評估嚴重度？
心臟收縮加壓後會將血液由動脈送往全身組織，再經由靜脈回流至心臟，而下肢回流方向與地心引力相反，因此下肢靜脈中有「靜脈瓣膜」可防止血液逆流，並需透過下肢肌肉擠壓深部靜脈將血液送回心臟。
不過，陳綱隆醫生提到，若是長時間維持在同一個姿勢，缺乏肌力運動，血液便無法藉由腿部肌肉擠壓深部靜脈順利回流心臟，而日積月累下來可能會導致下肢靜脈壓力過高，靜脈血管容易變形，甚至導致靜脈瓣膜鬆垮，最後造成靜脈逆流，進而產生靜脈曲張。
陳綱隆醫生表示，臨床上下肢靜脈疾病的嚴重度，會根據疾病的症狀表現、病因、疾病部位及生理病變等，來做慢性靜脈血管疾病的CEAP分級(Clinical-Etiology-Anatomy-Pathophysiology)：
- C0：無明顯症狀或觸摸得到的靜脈血管病灶。
- C1：皮膚微血管擴張或呈現蜘蛛網狀靜脈的症狀。
- C2：靜脈曲張。
- C3：下肢水腫(因靜脈血管疾病所導致的下肢水腫通常不會延伸到腳部及腳趾)。
- C4a：下肢皮膚的色素沉積或濕疹。
- C4b：下肢的皮下組織發生慢性發炎及纖維化。
- C5：較易愈合的下肢潰瘍，可能合併皮膚色素沉積的症狀。
- C6：難以愈合的下肢潰瘍。
穿彈性襪有效？靜脈曲張如何治療？
市民若有靜脈曲張，穿著彈性襪有延緩症狀的效果，此外也有硬化劑注射、手術治療等方法。不過，陳綱隆醫生指出，硬化劑通常會注射在症狀較輕微的蜘蛛網狀靜脈及表層靜脈曲張，能改善美觀的問題，但針對較深層的大隱靜脈逆流問題則無法處理。
所以如果大隱靜脈已經嚴重逆流，彈性襪效果不彰，可能就需要考慮手術治療。陳綱隆醫生表示，手術治療方式主要是針對大隱靜脈逆流的問題，可分為傳統的靜脈結紮抽取術，以及近年來興起的微創血管內雷射和超級膠水黏合等術式。
陳綱隆醫生提醒，靜脈曲張有各種不同的分級，應先尋求專科醫生評估，確定病灶所在處，再依病變血管選擇硬化劑治療、皮膚表淺雷射、傳統開刀根除血管、血管內雷射等治療方式。
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