78歲老婆婆忘記回家的路 確診失智症 1篩檢量表助早發現

行為及情緒問題在失智症患者中相當普遍，常見的如走失、睡眠障礙、焦慮、抑鬱、妄想及幻覺等。

78歲的李婆婆近期記性愈來愈差，講過的話一直重複再說，跟她說的話卻很快又忘了，變的很焦慮也常說東西被偷，晚上走來走去不睡覺，近期幾次出門也找不回回家的路。就醫斷李婆婆是得了最常見的失智症——阿茲海默症。

阿茲海默症佔最多數

中榮嘉義分院身心科醫生蔡昆翰表示，以失智症(認知障礙症)而言，阿茲海默症是已開發國家中盛行率與發生率最高的，在美國，幾乎佔所有失智症的2/3。

行為及情緒問題在失智症患者中相當普遍，常見的如走失、睡眠障礙、焦慮、抑鬱、妄想及幻覺等。因為這些行為及情緒問題是造成患者危險、與家屬衝突及困難照顧的主因，所以如何處理這些行為情緒問題是改善病人與家屬生活質素的一大重點。