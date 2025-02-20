78歲老婆婆忘記回家的路 確診失智症 1篩檢量表助早發現

78歲的李婆婆近期記性愈來愈差，講過的話一直重複再說，跟她說的話卻很快又忘了，變的很焦慮也常說東西被偷，晚上走來走去不睡覺，近期幾次出門也找不回回家的路。就醫斷李婆婆是得了最常見的失智症——阿茲海默症。
阿茲海默症佔最多數
中榮嘉義分院身心科醫生蔡昆翰表示，以失智症(認知障礙症)而言，阿茲海默症是已開發國家中盛行率與發生率最高的，在美國，幾乎佔所有失智症的2/3。
行為及情緒問題在失智症患者中相當普遍，常見的如走失、睡眠障礙、焦慮、抑鬱、妄想及幻覺等。因為這些行為及情緒問題是造成患者危險、與家屬衝突及困難照顧的主因，所以如何處理這些行為情緒問題是改善病人與家屬生活質素的一大重點。
極早期失智症篩檢量表 及早發現及早治療
蔡昆翰呼籲65歲以上長者，可透過「AD-8極早期失智症篩檢量表」進行初步篩檢。若檢測得分小於2，表示目前沒有明顯失智症狀，建議每年都進行至少一次篩檢追蹤；若得分在2以上，或日常生活中出現對於發生過的事完全忘記、表達或理解能力明顯變差、情緒持續低落、性情改變或失去原有興趣，對空間時間混淆不清等症狀，建議至身心科進一步檢查。早期發現治療，以有效降低失智程度並延緩症狀惡化。
補充品預防失智症效果有限 健康生活與定期篩檢最重要
蔡昆翰也提醒，根據目前的研究證據，維他命B、E、銀杏及不飽和脂肪酸等補充品對於預防失智症效果相當有限，選擇健康的生活方式，包括良好的飲食、運動、保持身體健康；遠離失智症風險因素，如三高(高血壓、高膽固醇、高血糖)、頭部外傷、吸煙、抑鬱等。早期預防、早期診斷、早期治療才是預防失智症最有效的方法。
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