8個不容忽視的指甲變化，看清楚保健康(圖文懶人包)

你最近注意過自己的指甲或腳趾甲？如果沒有美甲習慣的人，可能根本已經有好長一段時間，沒有特意看過自己指甲或腳趾甲。畢竟大家會想，指甲不過就是長那樣嗎，還有什麼好特別注意的呢？ 然而，當指甲出現了一些變化，不管是指甲面出問題，指甲形狀改變，或指甲顏色不對勁，可能都是健康警訊。 （一）指甲面出問題 ■ 指甲點狀凹陷（pitted nails） 指甲出現點狀凹陷的原因是由於生長板角化不全，於是就會出現像鑿冰般的凹洞感，讓指甲呈現一點一點的凹陷。點狀凹陷的指甲可能跟一些自體免疫疾病有關，像是圓禿、異位性皮膚炎、與乾癬。尤其當點狀凹陷比較深的時候，就很可能是乾癬造成的。

指甲橫向凹陷（Beau’s line） 如果指甲出現了一條縱向凹，比較不需要太過擔心。然而，當指甲凹的位置是橫向的一整條，像是出現一條橫向深溝那般，就代表指甲生長板可能突然受到外傷，或是受到嚴重的疾病干擾，導致指甲工廠罷工，指甲難以生長了一陣子，才會出現這樣一條橫向凹槽。 哪些疾病可能會讓指甲暫時都長不出來而出現橫向凹陷呢？像是沒有控制得糖尿病，周邊血管疾病，讓人發高燒的腸病毒、麻疹、德國麻疹，或是接受化學治療。另外，缺鋅的患者也可能會出現這樣的狀況。 ■ 甲床剝離（onycholysis） 指甲板與下面的甲床不再是貼得緊緊的，而是分開了，這時，甲床與指甲之間因為貼不緊而混進了空氣，看起來會比較白。 哪些狀況會導致甲床剝離呢？屬於自體免疫疾病的乾癬，屬於黴菌感染的灰甲(香港腳)，或是急性與慢性外傷，例如踢到東西讓腳趾的趾甲翻起來，或喜歡自己一直用尖物亂摳指甲區，又或需要大量用手工作的職業病，都有可能出現甲床剝離。值得注意的是，美甲時的一些強化、黏著產品也可能導致甲床剝離。

（二）指甲或指頭形狀變化 ■ 杵狀指(clubbing finger) 杵狀指通常是經過數年的時間變化，因此患者很可能沒有發覺。不過，杵狀指還挺有特色的，末端指頭變大，指甲往下彎，讓指頭末端變成一個更圓、更腫的型態，往下壓指甲的話會有海綿的空洞感。 一般認為杵狀指與血液中的氧氣濃度長期較低引起的，因此常常與多種的肺部疾病有關，像是肺纖維化患者容易表現呼吸困難、咳嗽，接著指頭處變成杵狀指，人愈來愈倦怠。部分杵狀指原因則與心血管疾病、發炎性腸道疾病、肝病、後天免疫不全等有關。