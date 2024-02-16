8個不容忽視的指甲變化，看清楚保健康(圖文懶人包)

你最近注意過自己的指甲或腳趾甲？如果沒有美甲習慣的人，可能根本已經有好長一段時間，沒有特意看過自己指甲或腳趾甲。畢竟大家會想，指甲不過就是長那樣嗎，還有什麼好特別注意的呢？
然而，當指甲出現了一些變化，不管是指甲面出問題，指甲形狀改變，或指甲顏色不對勁，可能都是健康警訊。
（一）指甲面出問題
■ 指甲點狀凹陷（pitted nails）
指甲出現點狀凹陷的原因是由於生長板角化不全，於是就會出現像鑿冰般的凹洞感，讓指甲呈現一點一點的凹陷。點狀凹陷的指甲可能跟一些自體免疫疾病有關，像是圓禿、異位性皮膚炎、與乾癬。尤其當點狀凹陷比較深的時候，就很可能是乾癬造成的。
指甲橫向凹陷（Beau’s line）
如果指甲出現了一條縱向凹，比較不需要太過擔心。然而，當指甲凹的位置是橫向的一整條，像是出現一條橫向深溝那般，就代表指甲生長板可能突然受到外傷，或是受到嚴重的疾病干擾，導致指甲工廠罷工，指甲難以生長了一陣子，才會出現這樣一條橫向凹槽。
哪些疾病可能會讓指甲暫時都長不出來而出現橫向凹陷呢？像是沒有控制得糖尿病，周邊血管疾病，讓人發高燒的腸病毒、麻疹、德國麻疹，或是接受化學治療。另外，缺鋅的患者也可能會出現這樣的狀況。
■ 甲床剝離（onycholysis）
指甲板與下面的甲床不再是貼得緊緊的，而是分開了，這時，甲床與指甲之間因為貼不緊而混進了空氣，看起來會比較白。
哪些狀況會導致甲床剝離呢？屬於自體免疫疾病的乾癬，屬於黴菌感染的灰甲(香港腳)，或是急性與慢性外傷，例如踢到東西讓腳趾的趾甲翻起來，或喜歡自己一直用尖物亂摳指甲區，又或需要大量用手工作的職業病，都有可能出現甲床剝離。值得注意的是，美甲時的一些強化、黏著產品也可能導致甲床剝離。
（二）指甲或指頭形狀變化
■ 杵狀指(clubbing finger)
杵狀指通常是經過數年的時間變化，因此患者很可能沒有發覺。不過，杵狀指還挺有特色的，末端指頭變大，指甲往下彎，讓指頭末端變成一個更圓、更腫的型態，往下壓指甲的話會有海綿的空洞感。
一般認為杵狀指與血液中的氧氣濃度長期較低引起的，因此常常與多種的肺部疾病有關，像是肺纖維化患者容易表現呼吸困難、咳嗽，接著指頭處變成杵狀指，人愈來愈倦怠。部分杵狀指原因則與心血管疾病、發炎性腸道疾病、肝病、後天免疫不全等有關。
■ 匙狀指(koilonychia)
簡單來說匙狀指就是指甲面周邊往上翻，變成像是湯匙般。中央甲面凹陷的範圍很大，像是可以承接一滴水那樣。
匙狀指可能與身體缺鐵或身體吸收過多鐵質有關。吸收過多鐵質的是「血鐵沉積症」；至於若營養不足、或腸胃長了腫瘤、潰瘍等導致腸胃道出血，失血過多都可能罹患「缺鐵性貧血」，而出現匙狀指。另外，心臟疾病或甲狀腺機能低下患者也有機會表現匙狀指。
（三）指甲顏色不對勁
■ 變黑：肢端黑色素瘤(acral lentiginous melanoma)
當手指甲、腳趾甲的甲床出現暗褐色或黑色的直條狀變化，最好趕快就醫檢查。當然，並不是所有指甲區出現的黑色變化都是惡性度極高的黑色素瘤，多數黑色條狀是「縱向黑甲」，屬於斑或痣的延伸而已。然而大家最好不要自己判讀，還是讓醫師診視比較妥當。尤其當甲面受影響的範圍很大，或濃淡粗細不均時，或出現黑色條狀變化的年紀超過50歲，絕對不要拖，趕快去檢查吧。
■ 變紅： 甲溝炎（paronychia）
甲溝炎容易發生在腳趾甲，尤其以腳趾公最常見。腳趾甲周邊變得紅紅、腫腫的，踩下去會痛，就可能是凍甲了。凍甲與修剪指甲的方式最有關係。通常就是把指甲修得太短、太圓，讓指甲生長的過程不停刺進甲肉裡，導致反覆出現傷口與感染。假使你發現自己指甲周邊已經紅紅腫腫還很痛，趕快去找醫生治療吧。
■ 變黃：黃指甲（yellow nail syndrome）
在沒有指甲底油的狀態下擦紅色的指甲油，可能會讓指甲變黃。另外，應該也很多人會注意到長期吸菸者的指甲會變黃。當指甲變黃，可能與指甲變厚，生長緩慢並缺少角質層有關，要小心這是呼吸系統疾病，例如患有慢性支氣管炎的徵兆。當然，也要讓醫生評估是否有指甲的感染。
如果你注意到指甲或腳趾甲有這些變化，別遲疑，先去找醫生看診確認是否需要進一步處理吧。
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