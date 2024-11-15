8成受訪者稱使用含雜質*肉毒桿菌素效果遞減 國際專家呼籲用家應選擇純淨+肉毒桿菌素

「愛美之心，人皆有之」隨著醫美市場發展漸趨成熟，不少人都會把醫美當成日常保養的一步。肉毒桿菌素療程作為有效改善表情紋的療程之一，一直以來深受不少愛美之人歡迎。然而，較早前(11月7日)於越南河內舉行第十二屆DASIL（Dermatology, Aesthetics, and Surgery International League）世界會議上，全球領先的醫學美容藥廠Merz Aesthetics®重點公佈2份有關亞太區肉毒桿菌素抗藥性反應的調查結果，顯示八成1香港受訪者出現肉毒桿菌素療程效果逐漸減退的情況，而此情況更有按年上升趨勢。獲邀出席的神經毒素道德使用醫學美容委員會（ASCEND）的國際專家小組及一眾專業醫護人員就A 型肉毒桿菌素於醫學美容及醫學治療提出更有佳的實踐方案。

肉毒桿菌素療程效果大不如前 1 專業醫生倡應選用純淨 + 肉毒桿菌素

Merz Aesthetics®於2024年中委託市場調查公司Frost & Sullivan針對肉毒桿菌素抗藥性進行消費者及醫護專業人員研究調查，受訪者包括超過2,500位亞太地區肉毒桿菌素用家，其中香港受訪者佔260位（曾接受過三次或以上含有雜質*的肉毒桿菌素治療）以及逾240位亞太地區醫療美容臨床醫生。

調查結果顯示八成1香港受訪者出現肉毒桿菌素療程效果逐漸減退的情況，而此情況更有按年的上升趨勢，較2021 年（76%2）及2018年（72%3）為高#。此外，受訪者亦表示會因療程效果減退而感到焦慮、悲傷及沮喪1，影響心理健康。同時，調查結果顯示香港受訪者未能全面理解療程效果減退的潛在原因以及有效的解決方案。僅六成1（61%）受訪者認為療程效果減退乃由於肉毒桿菌素抗藥性；少於六成1受訪者（56%）認為由於該肉毒桿菌素含有雜質*，約半數1受訪者（51%）認為問題在於劑量。面對療程逐漸失效，近七成1受訪者（66%）表示曾因此加大注射劑量、縮短療程間距或選擇繼續進行療程，但此舉卻有可能加劇由產生抗體而引致的療程失效問題1。

澳洲RiverEnd Aesthetics臨床整形外科醫生兼ASCEND會議主持人Dr. Niamh Corduff直言︰「用家並沒有意識到注射肉毒桿菌素有機會產生抗體，導致療程效果下降。要避免產生抗藥性，其中一個方法就是選擇純淨+的肉毒桿菌素。隨著市面上出現多種不同的A型肉毒桿菌素產品，業界必須明確界定何謂直正純淨+配方及必須強調純淨+配方對減低抗藥性風險的重要性。在用家得知潛在的抗藥性風險下，由醫護專業人員及用家共同就安全及效果選擇適合的肉毒桿菌素產品，將對其長遠醫學美容及醫學治療尤為重要。」現時市面上有部份肉毒桿菌素產品聲稱只含少量雜質*，但即使雜質含量低*仍會構成抗藥性風險，因此他建議消費者在揀選醫美療程前，應特別留意肉毒桿菌素的成份，並選擇純淨+不含雜質*的肉毒桿菌素產品。