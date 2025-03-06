8歲前是兒童眼部發展的黃金時機 及早告別「懶惰眼」

無論是小朋友抑或是成年人今時今日都機不難手，每天對著電子產品的時間隨時多出10多小時，令雙眼嚴重超出負荷。不少家長為保護小朋友眼睛，都會避免讓他們長時間接觸電子藍光，事實上8歲前是兒童視力發展的黃金期，大腦視力系統尚未成熟，若未能善用這段黃金時期，有機會導致視覺中樞系統發育不健全，即俗稱的懶惰眼或弱視。弱視的小朋友除了視力較爲不清晰外，視覺對比敏感度、立體感、雙目視覺協調和空間感協調都可能受到影響。要保護雙眼，除了遠離電子產品之外，日常也可以補充營養素令雙眼免受傷害，眾所周知葉黃素對對抗藍光有一定的作用。
兒童視力問題及早自我期檢測
如發現兒童有以下6大警號出現，大人就要加倍留意、勿輕視！
|畏光問題
|眼睛疲勞
|大細眼
|流眼水及紅腫
|時常捽眼或眨眼
|看東西有歪頭習慣
護眼關鍵成分葉黃素︰除靠食物攝取外更可以靠保健品補充
眾所周知，葉黃素是護眼主要營養素之一，有助眼睛抗藍光。不過隨著年齡增長、不良飲食習慣、長期使用電子藍光產品等原因，令本來只能單靠食物攝取的葉黃素進一步下降。葉黃素除靠食物攝取外，更可以靠保健品補充。
葉黃素主要對眼睛的功效
|降低眼部疾病
|有助於維持眼睛的整體健康
|保護視網膜
|能過濾藍光，降低黃斑變性的風險
|抵抗藍光
|減少藍光及紫外線對黃斑的損傷
|改善視力
|可以改善視力敏銳度
|增強免疫力
|能增強免疫系統，有助於保護眼睛免受感染
|抗氧化作用
|可以中和自由基，減少氧化壓力對眼睛的影響
|減少眼睛疲勞
|可幫助減輕長時間使用電子產品所導致的眼睛疲勞
美國國家衛生院實證 有效提升+520%葉黃素濃度
美國國家衛生研究院實證︰葉黃素及玉米黃素為黃金濃度比例10︰2，有效大大提升520%葉黃素濃度。保護黃斑部，有效改善老花及近視問題。
SEASONS護目素德國醫學級配方：4大專利成分更安全更可靠
針對常見8大眼睛問題，SEASONS護目素特別採用德國醫學級科研配方，蘊含4大專利科研養目成分︰FloraGLO™萬壽菊葉黃素、OPTISHARP™天然玉米黃素、Life's® OMEGA天然海藻油和AstaReal®純淨藻紅素。
- FloraGLO™萬壽菊葉黃素︰對抗藍光及紫外線損害，改善紅腫及紅筋
- OPTISHARP™天然玉米黃素︰維持視網膜健康，預防乾眼症
- Life's® OMEGA天然海藻油︰改善視力，消除疲勞
- AstaReal®純淨藻紅素︰減緩黃斑部退化，改善眼矇，延緩老花
再配合3大強化視力關鍵成分︰歐洲接骨木果精華、天然黑加侖子濃縮精華及歐洲野生藍莓濃縮精華，當中黑加倫子含有高濃度D3R 及 C3R 花青素，具備高抗氧化功效，可促進眼部血液循環、改善微血管彈性，有效延緩眼退化，及有效幫助小童眼部發展。
98%用家實證 ︱改善因藍光而造成的眼睛不適及抵禦藍光侵害
SEASONS護目素由德國專業GMP頂級大廠製造，安全可靠。天然成分更適合6歲以上小朋友服用，幫助眼睛健康發展，上班族及銀髮族均可服用。逾98%用家實證服用1星期即可改善眼睛乾澀；持續服用1個月後，高效改善眼矇視野變得更清晰；3個用更有效改善眼退化問題。要由內到外保持眼睛精靈，立即把握限時驚喜優惠！
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