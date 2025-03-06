8歲前是兒童眼部發展的黃金時機 及早告別「懶惰眼」

無論是小朋友抑或是成年人今時今日都機不難手，每天對著電子產品的時間隨時多出10多小時，令雙眼嚴重超出負荷。不少家長為保護小朋友眼睛，都會避免讓他們長時間接觸電子藍光，事實上8歲前是兒童視力發展的黃金期，大腦視力系統尚未成熟，若未能善用這段黃金時期，有機會導致視覺中樞系統發育不健全，即俗稱的懶惰眼或弱視。弱視的小朋友除了視力較爲不清晰外，視覺對比敏感度、立體感、雙目視覺協調和空間感協調都可能受到影響。要保護雙眼，除了遠離電子產品之外，日常也可以補充營養素令雙眼免受傷害，眾所周知葉黃素對對抗藍光有一定的作用。

兒童視力問題及早自我期檢測 如發現兒童有以下6大警號出現，大人就要加倍留意、勿輕視！ 畏光問題 眼睛疲勞 大細眼 流眼水及紅腫 時常捽眼或眨眼 看東西有歪頭習慣

護眼關鍵 成分 葉黃素︰ 除靠食物攝取外更可以靠保健品補充 眾所周知，葉黃素是護眼主要營養素之一，有助眼睛抗藍光。不過隨著年齡增長、不良飲食習慣、長期使用電子藍光產品等原因，令本來只能單靠食物攝取的葉黃素進一步下降。葉黃素除靠食物攝取外，更可以靠保健品補充。 葉黃素主要對眼睛的功效 降低眼部疾病 有助於維持眼睛的整體健康 保護視網膜 能過濾藍光，降低黃斑變性的風險 抵抗藍光 減少藍光及紫外線對黃斑的損傷 改善視力 可以改善視力敏銳度 增強免疫力 能增強免疫系統，有助於保護眼睛免受感染 抗氧化作用 可以中和自由基，減少氧化壓力對眼睛的影響 減少眼睛疲勞 可幫助減輕長時間使用電子產品所導致的眼睛疲勞

美國國家衛生院實證 有效提升 +520% 葉黃素濃度 美國國家衛生研究院實證︰葉黃素及玉米黃素為黃金濃度比例10︰2，有效大大提升520%葉黃素濃度。保護黃斑部，有效改善老花及近視問題。

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OPTISHARP™ 天然玉米黃素︰維持視網膜健康，預防乾眼症

Life's® OMEGA 天然海藻油 ︰改善視力，消除疲勞

AstaReal® 純淨藻紅素︰減緩黃斑部退化，改善眼矇，延緩老花 再配合3大強化視力關鍵成分︰歐洲接骨木果精華、天然黑加侖子濃縮精華及歐洲野生藍莓濃縮精華，當中黑加倫子含有高濃度D3R 及 C3R 花青素，具備高抗氧化功效，可促進眼部血液循環、改善微血管彈性，有效延緩眼退化，及有效幫助小童眼部發展。

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