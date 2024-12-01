80歲心房顫動憂手術風險 「1新治療方式」安全解決心臟亂跳

80歲的阿公糖尿病多年，6年前開始發生心律不整伴隨胸悶及呼吸喘，醫生診斷為心房顫動併發心臟衰竭。因心臟功能逐漸下降使藥物成效欠佳，今年病情加劇，經詳細檢查發現阿公的心臟輸出功率正常，但左右心房略為擴大，連續性心電圖呈現心房顫動合併心房撲動。阿公因年紀想優先以藥物控制，但醫生依檢查結果，在醫病共享決策(Shared Decision Making，SDM)下建議進行「脈衝場消融術肺靜脈隔離電燒手術」，術後恢復良好，心臟不再亂跳，目前定期門診監察。
心房顫動腦中風機率高出3至5倍 多種術式治療選擇
奇美醫院心臟血管內科主治醫生李威杰指出，心房顫動為最常見的心房心律不整，造成腦中風的機率是正常人的3至5倍，死亡率則是正常人的2倍以上，長期心房顫動也會導致心臟衰竭，相關失智症的風險增加。
心房顫動電燒手術對心律控制及心臟衰竭改善有很好的治療結果，而且顯著改善心臟相關症狀及生活質素。心導管消融術的治療方法主要以射頻燒灼術(Radiofrequency Ablation)結合3D立體定位技術，或冷凍球囊消融術(Cryoballoon Ablation)為主，成功率相近，長期復發率則依疾病嚴重度有不同。另外，射頻燒灼術利用熱能進行燒灼，但高溫可能會影響肺靜脈周圍的正常組織，且手術時間較長，相對也增加併發症發生的風險。
新式脈衝場消融術 低風險、高成功率
李威杰醫生說明，新式的脈衝場消融(Pulse Field Ablation, PFA)技術在治療心房顫動上，與傳統消融技術相比的顯著優點包括：組織選擇更精確、縮短手術時間、降低組織熱損傷、降低血栓形成風險、以及有更高成功率。然而，隨著技術的成熟與應用普及，仍需更多臨床數據來確認其長期效果。
藥物副作用難控制病況 新式手術取代降傷害
過去醫生顧慮病人年齡高和身體狀況較不佳時，傾向以藥物治療，但藥物副作用導致無法治愈、控制、或降低心房顫動發作頻率。新式脈衝場消融術可以下降相關可能的周邊組織損害，且減少手術時間來下降對病人傷害及併發症的可能性。
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