80歲心房顫動憂手術風險 「1新治療方式」安全解決心臟亂跳

80歲的阿公糖尿病多年，6年前開始發生心律不整伴隨胸悶及呼吸喘，醫生診斷為心房顫動併發心臟衰竭。因心臟功能逐漸下降使藥物成效欠佳，今年病情加劇，經詳細檢查發現阿公的心臟輸出功率正常，但左右心房略為擴大，連續性心電圖呈現心房顫動合併心房撲動。阿公因年紀想優先以藥物控制，但醫生依檢查結果，在醫病共享決策(Shared Decision Making，SDM)下建議進行「脈衝場消融術肺靜脈隔離電燒手術」，術後恢復良好，心臟不再亂跳，目前定期門診監察。

心房顫動腦中風機率高出 3 至 5 倍 多種術式治療選擇

奇美醫院心臟血管內科主治醫生李威杰指出，心房顫動為最常見的心房心律不整，造成腦中風的機率是正常人的3至5倍，死亡率則是正常人的2倍以上，長期心房顫動也會導致心臟衰竭，相關失智症的風險增加。

心房顫動電燒手術對心律控制及心臟衰竭改善有很好的治療結果，而且顯著改善心臟相關症狀及生活質素。心導管消融術的治療方法主要以射頻燒灼術(Radiofrequency Ablation)結合3D立體定位技術，或冷凍球囊消融術(Cryoballoon Ablation)為主，成功率相近，長期復發率則依疾病嚴重度有不同。另外，射頻燒灼術利用熱能進行燒灼，但高溫可能會影響肺靜脈周圍的正常組織，且手術時間較長，相對也增加併發症發生的風險。