88歲婆婆胸椎、腰椎壓迫性骨折 多管齊下免開刀順利恢復

88歲的宋奶奶，因長期腰背痠痛，最近變成背部疼痛而延伸到整隻右腳，不僅痛到沒辦法蹲、也沒辦法走路，連坐都坐不住，又因脊椎變形嚴重只能側躺，一旦翻身便異常疼痛苦不堪言，去一般診所吃止痛藥打止痛針也無效。

胸椎、腰椎壓迫性骨折 多管齊下治療

經由家人帶往中榮嘉義分院，由復健科主任醫生楊立群門診檢查發現，宋奶奶在胸椎、腰椎各有數節壓迫性骨折，椎體變形且伴隨神經孔狹窄並壓迫神經；考量到奶奶已高齡88歲，家人也不希望她承受開刀風險，楊立群主任依據多年行醫經驗，建議安排復健療程、佐以藥物及針劑治療，規劃多管齊下治療宋奶奶的病痛，經由四個多月的復健療程，奶奶免持拐杖也能走了。