88%銀屑病患者停藥後惡化 治療應長治久安

銀屑病是一種慢性免疫系統失調皮膚炎症。最近一項關於銀屑病的調查發現，患者無故停藥的問題嚴重，有近九成患者在自行停藥後病情惡化。皮膚科專科醫生陳湧指，大部分患者的停藥原因與病情穩定及經濟問題有關，但病情轉差也會影響情緒及社交，強調銀屑病的治療應以長治久安為目標。 高危因素 銀屑病是因為免疫系統失調，自我攻擊免疫系統，導致體內的發炎因子過多，皮膚細胞過度增生。患者皮膚會變得乾燥、痕癢，患處多為頭皮、關節外側及指甲等，其嚴重程度會隨時間出現變化。現時尚未知悉銀屑病的發病成因，但醫學界估計，是T細胞活躍程度過高，令皮膚細胞增生而誘發，導致未成熟的皮膚細胞在皮膚表面迅速堆積，形成斑塊。陳湧指，過量飲酒、吸煙、生活壓力過大、荷爾蒙轉變如懷孕、感染、藥物及遺傳因素等，都屬高危因素。

生物製劑達長期療效 現時銀屑病的傳統治療方案包括外用藥物、口服藥物及光學療法等，惟副作用多並不常用。較新的治療方案則有生物製劑，其中最新的IL-23抑制劑能使T細胞恢復平衡，只需數周注射一次，就可紓緩病情及達到長期的療效。 調查於去年12月至今年3月進行，共訪問了62名銀屑病患者，當中有六成人已患病逾10年。結果發現，生物製劑為最常用的治療方案，其次為外用類固醇藥膏及非類固醇消炎藥膏。

依從性低 結果也發現，有39%受訪患者曾自行停藥或轉藥，有逾五成更曾停藥超過一年，而停藥或轉藥後表示病情惡化的人有88%。雖然如此，仍有六成人認為自己的用藥依從性理想，給予8分或以上(10為滿分)，陳湧認為，結果反映患者對用藥依從性的認知不足，強調自行停藥有機會導致病情翻發，更可能因此而惡化。