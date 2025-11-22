99%中風心臟病出現前有預兆 血壓高於1數值是警號！醫生揭4大風險因素

中風及心臟病並不是避無可避。有醫生指出，有研究指出，超過99%的心臟病發作及中風出現前，早已在身體出現至少一項「可控制」的風險因子。醫生指出，要小心4大風險因素，其中，如果血壓高於1數值就已經是警號。

99%中風心臟病出現前有預兆

腦神經科醫生鄭淳予在其facebook專頁上分享指，中風和心臟病並不是突如其來的，根據2025年9月發表於《美國心臟病學會雜誌》的追蹤近930萬成年人長達13至19年的研究，超過99%的中風和心臟病患者在發病前，早已出現至少一項可控制的危險因子。以下是四大關鍵危險因子，會在身體沒有不適的情況下侵蝕血管健康：：

1. 血壓升高

高血壓是所有風險因子中最常見，即使是輕微的血壓升高(≥120/80 mmHg)，也會對血管造成壓力。

2. 膽固醇超標

總膽固醇≥200mg/dL，會導致動脈硬化。

3. 血糖升高

空腹血糖≥100mg/dL，會引起血管損傷和發炎。

4. 吸煙習慣

吸煙會直接損害血管，加速動脈硬化與促進血栓形成。

中年人也要小心

鄭醫生指，這些微小異常在數年累積後，最終可能導致腦心血管事件的發生。他亦提醒，研究指出，一般被認為風險較低的「60歲以下女性」，其首次發生中風或心臟衰竭前，依然有超過95%的人存在未控制良好的危險因子。所以，鄭醫生強調，心血管事件多數有跡可循，但這些情況亦可以透過積極的預防措施加以逆轉或延緩。