99%中風心臟病出現前有預兆 血壓高於1數值是警號！醫生揭4大風險因素

中風及心臟病並不是避無可避。有醫生指出，有研究指出，超過99%的心臟病發作及中風出現前，早已在身體出現至少一項「可控制」的風險因子。醫生指出，要小心4大風險因素，其中，如果血壓高於1數值就已經是警號。
99%中風心臟病出現前有預兆
腦神經科醫生鄭淳予在其facebook專頁上分享指，中風和心臟病並不是突如其來的，根據2025年9月發表於《美國心臟病學會雜誌》的追蹤近930萬成年人長達13至19年的研究，超過99%的中風和心臟病患者在發病前，早已出現至少一項可控制的危險因子。以下是四大關鍵危險因子，會在身體沒有不適的情況下侵蝕血管健康：：
1. 血壓升高
- 高血壓是所有風險因子中最常見，即使是輕微的血壓升高(≥120/80 mmHg)，也會對血管造成壓力。
2. 膽固醇超標
- 總膽固醇≥200mg/dL，會導致動脈硬化。
3. 血糖升高
- 空腹血糖≥100mg/dL，會引起血管損傷和發炎。
4. 吸煙習慣
- 吸煙會直接損害血管，加速動脈硬化與促進血栓形成。
中年人也要小心
鄭醫生指，這些微小異常在數年累積後，最終可能導致腦心血管事件的發生。他亦提醒，研究指出，一般被認為風險較低的「60歲以下女性」，其首次發生中風或心臟衰竭前，依然有超過95%的人存在未控制良好的危險因子。所以，鄭醫生強調，心血管事件多數有跡可循，但這些情況亦可以透過積極的預防措施加以逆轉或延緩。
拆解2大迷思
此外，許多人對這種「警報」也有不同迷思，鄭醫生解答指：
- 迷思一：高血壓沒有不舒服，就不用吃藥？
答案：這是錯誤觀念！高血壓是著名的沉默殺手。研究發現，超過95%南韓患者和超過93%美國患者，發病前都已有血壓問題。研究作者指出，就算風險因子只是輕微升高，都應積極透過調整生活形態或藥物來處理。
- 迷思二：血壓、血糖藥一吃就要吃一輩子？
答案：不一定，但需要持續管理。改善生活方式後，有機會減少用藥。但若不管理好，血壓可能再次上升，需要繼續用藥。
4招遠離中風與心臟病
鄭醫生表示，如果要遠離中風與心臟病，他建議4大關鍵行動：
1. 定期檢視四大危險因子
- 包括血壓、膽固醇、血糖和吸煙習慣。
2. 無症狀不代表沒有傷害
- 即使沒有不適，也要積極預防和治療。
3. 藥物並非終身枷鎖
- 健康的飲食、充足的睡眠和定期運動，能幫助減少用藥。
4. 愈早投入愈好
- 治療早期干預的益處遠大於風險，愈早開始預防，準備愈充分。