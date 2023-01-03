ADHD學童如何適應復常？

疫情放緩，不少學校回復全日制上課，學童或難以適應上課模式，尤其是專注力不足過度活躍症(ADHD)學童。精神科專科醫生林震指，ADHD學童比起一般人需要更長的適應時間，復常後在學習、社交及情緒等方面都會造成影響。 ADHD非常常見，每100個學童中就有3至7人有ADHD，分為專注力不足型、過度活躍型及混合型3種，成因包括遺傳、前額葉出現問題及多巴胺失調等。林震稱，ADHD的徵狀包括難以專注、分心及容易「遊魂」，而情緒管理、執行力及集中力都會較一般人弱。另外在時間管理、學習、社交、人際關係、情緒管理、自信心等各方面都容易出現問題。

學校復常轉變大

學校復常其實有很多轉變，例如網課變為半日制，再由半日制轉變為全日制，一般人已經很難適應，而ADHD學童需要用更長的時間適應各種轉變。他們可能在學習上會出現甩漏、忘記交功課、漏做功課、拖延及功課出現錯漏等，以上問題可能會令他們的學習成績轉差，並造成自信心低落的情緒問題。林震指出，如果學童未能妥善管理情緒，較容易在學校發生爭執及爭拗；而過度活躍型的學童則有機會不能安坐座位、離開座位，甚至影響課堂秩序。 維持良好作息

要改善問題，家長及學校都要提供適當支援。家長方面，由於學童有可能在下午忘記服藥，從而令狀態轉差。林震表示，現時普遍使用短效藥物，只維持約4小時，一旦學童下午忘記服藥就可能會出現問題；加上現時不少學童放學後都需要溫書、做功課或補習，故可考慮長效的藥物。不過家長亦要與主診醫生商討，了解哪種藥物最適合。

家長應幫助子女維持良好作息，盡量早睡早起，並設立作息時間表，保持規律的生活。林震亦建議學童做靜觀練習，例如冥想及靜坐等，除了幫助放鬆，亦可訓練專注力。