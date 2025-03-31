ADHD用藥與行為治療竅門

ADHD即專注力不足及過度活躍症，雖然無論小朋友或成年人都會有這病，但小朋友患者無疑是最受關注的。精神科專科醫生張漢奇表示，治療ADHD時藥物和行為治療都有機會用到，而家長各有須注意的地方。 張漢奇指出，有些家長帶疑似ADHD的小朋友見醫生，是因為看到其他小朋友接受診斷和治療後改變很大，沒有那麼百厭、專注力提升、不再搗蛋，「但當然，也有部分家長對於治療有顧慮，特別是標籤效應，擔心確診ADHD之後學校會如何處理自己的孩子？別人會怎樣看自己的孩子？將來升學就業會否受到影響？諸如此類。幸好近年社會接受ADHD的程度大大提高，一般學校對班中有幾個ADHD小朋友都不會特別介意，加上不少個案接受診斷和治療後有明顯改善，所以近年家長對於治療的接受程度也大大提高了。」

治療黃金期 治療方面，不時有家長問甚麼年齡是「治療黃金期」，「我不太認同ADHD有治療黃金期，」張漢奇說，「因為對於小朋友來說，就等於一棟大廈打樁，若樁柱打得不好，大廈便很難築得穩固，所以我傾向盡早由專業人士介入處理ADHD，而不是斟酌於治療黃金期內處理。」 副作用輕微 現時最常用的治療ADHD一線藥物，是中樞神經刺激劑，張漢奇表示，「因為現時相信這病是腦前葉的傳導物質分泌失調，而服藥是希望糾正這情況。這類藥物一般很有效，亦可能有幾方面的副作用，第一是服藥後胃口有輕微影響，不太想吃飯，小朋友會稍為消瘦；第二是有機會影響睡眠。幸好，這年代相關的藥物已十分進步，只要完全和醫生配合，大部分上述的副作用都比較輕微，不會帶來長期影響，反而改善ADHD的效果就相對比較明顯。」 按需要選擇 藥物的選擇也很重要，因為有些ADHD藥物效力只維持數小時，有些則可維持8小時以上，甚至有些可維持全日，所以家長可視需要作出選擇。張漢奇舉例，「如小朋友的ADHD問題主要影響課室內的秩序，服藥時可集中針對他上課的時間。但有些可能在學校上課問題不大，反而回到家中就過度活躍和衝動，也不肯做功課，和兄弟姊妹不停吵架，父母可能希望有較長效的藥物治療。所以選擇藥物時醫生會向父母了解小朋友具體情況，以及父母最大的關注，才作出適當的選擇及調整。」

準則要清晰 至於行為治療，張漢奇表示最重要是：清晰。「一般建議以獎賞作為行為治療，而避免用懲罰。即小朋友能夠做到某些要求，就會獎賞，做不到的時候就會得不到獎賞。例如ADHD小朋友坐不定，家長可定下準則：如果你能夠坐定定20分鐘做好功課，便可以有10分鐘的玩耍時間，以及可以吃雪糕。這樣便十分清晰了。家長切忌只是說『如果你乖些便可以怎樣怎樣』，如何才是『乖些』呢？小朋友其實覺得很不清晰，所以治療的效果也可能不理想。」