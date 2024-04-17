aespa成員WINTER動手術 又痛又喘！爆肺如何治療？

23歲的韓國女團aespa成員WINTER(金旼炡)近期因氣胸住院進行手術，引起外界關心。氣胸(俗稱爆肺)是指空氣進入肋膜腔內而造成肺部擴張不良，可能造成器官破裂或胸壁破洞。花蓮慈濟醫院胸腔外科主治醫生鍾秉儒表示，輕微者觀察並給予氧氣治療即可；嚴重者則建議進行胸腔引流術或胸腔鏡手術，目前微創手術採用最細的5毫米胸腔鏡，用不插管的方式麻醉，傷口僅1.5至2厘米，術後約2至3天即可出院。

WINTER術後恢復 巡演回歸不受影響 根據韓媒《tenasia》報道，Winter11日在首爾的醫院進行了氣胸手術，而在手術前夕，她還完成了預定的日本行程，出演了日本人氣音樂節目《Venue 101》。 經紀公司SM娛樂表示：「Winter最近接受氣胸手術，正在恢復中。因爲是容易復發的疾病，所以根據醫療團隊的意見，經過充分的討論後做出了決定。今後的日程將把 Winter的恢復狀態放在首位。」 接下來aespa預計5月帶著新作品回歸，並從6月開始舉行世界巡演會「2024 aespa LIVE TOUR – SYNK : PARALLEL LINE -」，8月的台灣場也是巡演名單之一，因此外界也關心WINTER能否參與相關行程。 報道指出，氣胸手術後通常需要住院2、3天，距離完全恢復還需要1、2個月。雖然Winter的健康恢復程度仍需觀察，但應不會影響Winter參與aespa的回歸活動及世界巡演行程。

又痛又喘 原發性自發性氣胸4大原因 所謂氣胸，是指因為外傷或自開性等其他原因導致空氣進入肋膜腔內而造成肺部擴張不良的一種情況。空氣進入肋膜腔的管道，包括肺泡、支氣管、氣管、食道破裂或胸壁的破洞等等。氣胸依照發生的原因，可分為「創傷性氣胸」及「自發性氣胸」二種。 鍾秉儒推估，以金旼炡的情況來觀察，應該為原發性自發性氣胸，常見4大原因如下： 年輕人原本就有不正常的肺大泡，一般以高瘦男性居多。

食煙造成肺部發炎反應，導致氣胸。

特定職業容易發生自發性氣胸，例如潛水員、跳傘從業人員、舉重選手，由於需要憋氣，腹腔壓力增加、胸腔壓力改變巨大，就可能造成氣胸。

有家族基因者，肺部組織較為脆弱，容易造成氣胸。