aespa成員WINTER動手術　又痛又喘！爆肺如何治療？

23歲的韓國女團aespa成員WINTER(金旼炡)近期因氣胸住院進行手術，引起外界關心。氣胸(俗稱爆肺)是指空氣進入肋膜腔內而造成肺部擴張不良，可能造成器官破裂或胸壁破洞。花蓮慈濟醫院胸腔外科主治醫生鍾秉儒表示，輕微者觀察並給予氧氣治療即可；嚴重者則建議進行胸腔引流術或胸腔鏡手術，目前微創手術採用最細的5毫米胸腔鏡，用不插管的方式麻醉，傷口僅1.5至2厘米，術後約2至3天即可出院。
WINTER術後恢復 巡演回歸不受影響
根據韓媒《tenasia》報道，Winter11日在首爾的醫院進行了氣胸手術，而在手術前夕，她還完成了預定的日本行程，出演了日本人氣音樂節目《Venue 101》。
經紀公司SM娛樂表示：「Winter最近接受氣胸手術，正在恢復中。因爲是容易復發的疾病，所以根據醫療團隊的意見，經過充分的討論後做出了決定。今後的日程將把 Winter的恢復狀態放在首位。」
接下來aespa預計5月帶著新作品回歸，並從6月開始舉行世界巡演會「2024 aespa LIVE TOUR – SYNK : PARALLEL LINE -」，8月的台灣場也是巡演名單之一，因此外界也關心WINTER能否參與相關行程。
報道指出，氣胸手術後通常需要住院2、3天，距離完全恢復還需要1、2個月。雖然Winter的健康恢復程度仍需觀察，但應不會影響Winter參與aespa的回歸活動及世界巡演行程。
又痛又喘 原發性自發性氣胸4大原因
所謂氣胸，是指因為外傷或自開性等其他原因導致空氣進入肋膜腔內而造成肺部擴張不良的一種情況。空氣進入肋膜腔的管道，包括肺泡、支氣管、氣管、食道破裂或胸壁的破洞等等。氣胸依照發生的原因，可分為「創傷性氣胸」及「自發性氣胸」二種。
鍾秉儒推估，以金旼炡的情況來觀察，應該為原發性自發性氣胸，常見4大原因如下：
- 年輕人原本就有不正常的肺大泡，一般以高瘦男性居多。
- 食煙造成肺部發炎反應，導致氣胸。
- 特定職業容易發生自發性氣胸，例如潛水員、跳傘從業人員、舉重選手，由於需要憋氣，腹腔壓力增加、胸腔壓力改變巨大，就可能造成氣胸。
- 有家族基因者，肺部組織較為脆弱，容易造成氣胸。
氣胸治療兩大方向
患者病情輕者無明顯症狀，照X光氣胸範圍無超過三分一，只要觀察並給予氧氣治療即可；嚴重則會感到單側胸痛、呼吸易喘，建議採取進一步處理，包括胸腔引流術與手術。
氣管引流術治療
放置導管，使膜腔內空氣排出，即可緩解氣胸。
胸腔鏡手術
氣胸首次發作就嚴重之患者，建議採取胸腔鏡手術，將復發率降到5％以下；例如經常搭乘飛機、潛水、攀爬高山者，環境壓力會導致氣胸情況較嚴重，形成張力型氣胸，恐影響心臟等內臟活動，危險度較高；還有高風險職業如機組人員、空姐等，萬一執行勤務中氣胸發作，也比較危險，建議首次發生氣胸就應採取手術治療，可大幅降低復發風險。
另外，復發者或是進行引流治療時若持續漏氣，引流管沒辦法拔掉，放置久了可能會感染慢性疼痛為主，這些患者也建議接受手術。
鍾秉儒進一步解說，新型胸腔鏡微創手術採用最細的5毫米胸腔鏡，傷口僅1.5至2厘米，用不插管的方式麻醉。不過，不插管麻醉，手術時需在喉頭放置較粗的氣管內管置入，多少會傷害聲帶，對於靠聲音工作的職業稍微有一些影響。微創手術恢復快，術後約2至3天即可出院，主要取決於病人漏氣的恢復情況。另外若病人有醫療保險或經濟狀況許可，也可使用組織修補片，大幅降低漏氣的情況。
醫師提醒，病人術後可多下床活動，促進肺部擴張、將殘餘空氣排乾淨，可盡早移除管路出院。出院後1個月內，應避免激烈運動、攀爬高山或搭乘飛機，以免肺部尚未修復好又漏氣復發，只要遵循上述原則都可正常生活。最後要注意的是，病人接受手術後，仍有3至5％復發率，病人需要有警覺性，萬一有突發性單側(或對側)胸痛和易喘的情況，應盡早就醫治療。
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